Reforma laboral: cambios de último minuto benefician a gremios y cámaras empresariales

En la previa de la votación en general de la reforma laboral, el Gobierno introdujo modificaciones de último momento que benefician tanto a los sindicatos como a las cámaras empresariales, según confirmaron fuentes libertarias antes del debate que se realizará durante la madrugada.

Cambios de último minuto en la reforma laboral

Los cambios incluyen una reducción en los topes de los aportes compulsivos, aunque sin establecer una fecha para su eliminación, y la incorporación del traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires como un anexo del proyecto.

Tras varias horas de versiones cruzadas, se confirmó que los aportes obligatorios a gremios y cámaras empresariales tendrán límites más bajos, tal como establecía el dictamen de mayoría, pero sin un plazo de caducidad. De este modo, el financiamiento a ambos sectores continuará vigente.

En el caso de los sindicatos, La Libertad Avanza decidió no fijar un plazo para la vigencia de los aportes solidarios, aunque mantendrá un tope máximo del 2%, de acuerdo con fuentes parlamentarias citadas por NA. La Confederación General del Trabajo (CGT) había reclamado sostener el esquema actual de financiamiento sindical, y en este punto el oficialismo terminó cediendo.

“Quitamos el plazo de dos años para darle previsibilidad a los sindicatos, para que cuenten con recursos para mantener centros deportivos, de capacitación u hoteles”, explicó una alta fuente del bloque oficialista.

La misma lógica se aplicará a las cámaras empresariales: los aportes obligatorios de las empresas no tendrán fecha de vencimiento, pero se mantendrá el tope del 5%.

Los cambios introducidos a última hora reflejan una negociación política intensa con los actores sindicales y empresariales, en un contexto de fuerte debate por el alcance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

NA | Infobae