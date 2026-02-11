Una multitud rechazó en Bariloche la reforma laboral impulsada por Milei

Los manifestaron caminaron varias cuadras hasta el Centro Cívico de Bariloche, donde hizo el acto. (foto Marcelo Martínez)

Una multitud salió este miércoles a manifestarse en Bariloche contra del proyecto de ley de reforma laboral, que promueve el Gobierno nacional.

Alrededor de 3.000 personas marcharon desde Moreno y Onelli hasta el Centro Cívico para rechazar la iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei, que modificará las relaciones laborales en el país.

Cerca de las 17, los militantes de los gremios estatales y privados comenzaron a congregarse en la intersección de Moreno y Onelli. Después, la columna avanzó hacia el centro de Bariloche al ritmo de los bombos, redobantes, trompetas y trombones, que le pusieron calor a una jornada de temperaturas invernales, en plena temporada estival.

La movilización se abrió paso por Mitre en dirección al Centro Cívico ante la mirada sorprendida de turistas extranjeros, que no entendían demasiado lo que pasaba, y de turistas nacionales más preocupados de buscar refugio contra el frío.

Pasadas las 18.30, los primeros manifestantes cruzaron las arcadas e irrumpieron en la plaza principal de esta ciudad, donde se organizó el acto. Pasadas las 19, seguían entrando las agrupaciones más rezagadas al Centro Cívico. Algunas al ritmo de la marcha peronista. Los docentes que militan en la Unter irrumpieron con mucha energía.

A pesar del intenso frío, miles de personas marcharon para expresar su rechazo al poryecto de ley de la reforma laboral. (foto Marcelo Martínez)

Un cambio estructural

Los manifestantes cubrieron menos de la mitad de la plaza, pero se hicieron sentir con fuerza. “¡Unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode!”, gritó una militante micrófono en mano, buscando contagiar a la multitud. Los parlantes ubicados sobre el techo de una camioneta del sindicato gastronónico replicaron la consigna por la plaza.

Dirigentes de la intersindical estaban apostados sobre las escalinatas de acceso a la Municipalidad de Bariloche, mientras decenas de banderas de sindicatos de varias actividades y de partidos políticos, sobre todo de izquierda, ondeaban por el intenso viento.

“La política del Gobierno de Milei somete a la mayoría del pueblo a la miseria”, exclamó el militante que comenzó con la lectura del documento que la intersindical de Bariloche elaboró en conjunto.

Después, vino un rosario de repudios para cada una de las propuestas que contiene el proyecto de ley reformista. En el documento advirtieron que la ley que propone el Gobierno “representa un cambio estructural en las relaciones laborales”.Y denunciaron que promueve la pérdida de derechos laborales fundamentales para los trabajadores.

La marcha se desarrolló sin inconvenientes esta tarde de miércoles en el centro de Bariloche. (foto Marcelo Martinez)

Los derechos que están en discusión

Pero le advirtieron al Gobierno de Milei que salieron a las calles porque “el pueblo argentino no se rinde”.

Señalaron en el documento que la reforma desconoce derechos laborales, habilita el despido sin causa, reduce indemnizaciones y horas extras, prevé vacaciones en cuotas y pérdida de categorías laborales.

“Elimina el derecho a huelga, habilita el cobro en tickets canasta, aumenta la jornada laboral, saca el impuesto a las grandes empresas”, entre otros aspectos, según la intersindical de Bariloche.

Tras el acto, los manifestantes se dispersaron con la sensación de que la suerte estaba echada en el Senado de la Nación, donde se debatía el proyecto de ley que después deberá ir a la Cámara de Diputados.