Reforma laboral y cuotas solidarias: los gremios aguardan el vencimiento de los convenios para fijar el tope del 2%

La reforma laboral aprobada por el Congreso fijó un tope del 2% para las cuotas solidarias que los sindicatos descuentan del salario de los trabajadores, pero varios gremios como Camioneros, la Uocra y Comercio analizan esperar la reglamentación del decreto o el vencimiento de los convenios colectivos antes de aplicar la reducción.

Según un relevamiento publicado por Infobae, dirigentes sindicales señalaron que todavía aguardan definiciones sobre la reglamentación de la norma, mientras el Gobierno sostiene que el límite establecido en la ley ya puede aplicarse.

Reforma laboral y cuotas sindicales: por qué varios gremios esperan antes de aplicar el nuevo tope

La ley 27.802 de Modernización Laboral establece que “las contribuciones y los aportes previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo (…) no podrán superar el dos por ciento (2%) de las remuneraciones de los trabajadores”.

Las cuotas solidarias representan una fuente central de financiamiento sindical y se descuentan del salario de todos los trabajadores de una actividad, afiliados o no, porque forman parte de acuerdos firmados en los convenios colectivos.

Desde el Gobierno indicaron a Infobae que “el límite del 2 por ciento para las cuotas solidarias no requiere reglamentación”, aunque se estableció un plazo de un año para adecuar los convenios colectivos vigentes.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación del Estado. Foto: Archivo.

Sin embargo, en varios sindicatos la decisión es esperar. Algunos dirigentes señalaron que evaluarán los cambios cuando se renegocien los convenios colectivos de trabajo o cuando se conozca el decreto reglamentario.

Reforma laboral: gremios que superan el 2% de descuento

El Sindicato de Camioneros, encabezado por Hugo Moyano, mantiene una cuota solidaria del 3%, por lo que deberá ajustarla al nuevo límite cuando discuta el próximo convenio colectivo de la actividad.

En tanto, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys)– liderada por Armando Cavalieri-aplica un descuento del 2,5%.

El mismo porcentaje tienen la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), conducida por Gerardo Martínez, y la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), dirigida por Luis Barrionuevo.