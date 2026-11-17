En una cumbre de noventa minutos realizada este martes en la Casa Rosada, la Mesa Política del Gobierno nacional ordenó sus prioridades parlamentarias para el tramo final de noviembre 2026.

De acuerdo con el parte oficial difundido por Presidencia y el testimonio de participantes del encuentro citado por el portal Infobae, el oficialismo resolvió enviar en los próximos días al Congreso el acuerdo bilateral firmado con Estados Unidos, al tiempo que admitió que todavía no reúne las firmas necesarias para emitir dictamen sobre la Reforma Política en el Senado.

Reforma Política y suspensión de las PASO: qué definió la Mesa Política en Casa Rosada

La reunión, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, volvió a sentar en la misma mesa a los principales referentes del Ejecutivo y del Poder Legislativo tras casi un mes sin encuentros formales.

Según informó oficialmente la Presidencia, durante la tarde se retomará el trabajo en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para recibir propuestas y modificaciones de los bloques opositores sobre el proyecto electoral, lo que confirma que el debate continuará abierto durante los próximos días.

Integrantes de la mesa chica consultados por Infobae al término del cónclave admitieron que el oficialismo aún no cuenta con las 10 firmas mínimas (sobre 19 integrantes) para despachar el texto hoy, paso previo indispensable para buscar luego los 37 votos en el recinto.

Mientras el PRO ratificó su apoyo a la suspensión de las PASO, persisten discusiones técnicas y políticas en torno a la habilitación de listas colectoras dentro de la Boleta Única de Papel, un punto que generó reparos tanto en sectores aliados como en dirigentes cercanos a la senadora Patricia Bullrich.

El acuerdo entre Argentina y Estados Unidos y la agenda del Congreso esta semana

Más allá de la negociación electoral, el comunicado oficial de la Mesa Política fijó el cronograma de debates inmediatos en ambas cámaras legislativas y confirmó un movimiento relevante en materia de política exterior y comercio:

Acuerdo con Estados Unidos : el Ejecutivo resolvió remitir al Congreso en los próximos días el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos suscripto este año entre la Argentina y Estados Unidos, que incluye beneficios arancelarios, apertura de mercados e inversiones en minerales críticos.

: el Ejecutivo resolvió remitir al Congreso en los próximos días el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos suscripto este año entre la Argentina y Estados Unidos, que incluye beneficios arancelarios, apertura de mercados e inversiones en minerales críticos. Sesión en Diputados (miércoles) : se repasaron los proyectos incluidos en el temario de mañana, entre los que sobresalen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional (conocida como Ley Malvinas) y el convenio comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).

: se repasaron los proyectos incluidos en el temario de mañana, entre los que sobresalen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional (conocida como Ley Malvinas) y el convenio comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). Sesión en el Senado (jueves): el oficialismo coordinó el tratamiento de la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), la Ley Joaquín, la Ley de Cabotaje, la iniciativa sobre inviolabilidad de la propiedad privada y el proyecto vinculado con Discapacidad.

Quiénes participaron de la Mesa Política de Casa Rosada

Del encuentro matutino participaron nueve figuras centrales del esquema oficialista:

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Diego Santilli, jefe de Gabinete de Ministros. Luis Caputo, ministro de Economía. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Patricia Bullrich, senadora nacional y jefa de bloque en la Cámara alta. Santiago Caputo, asesor presidencial. Eduardo «Lule» Menem, subsecretario de Gestión Institucional. Ignacio Devitt, vicejefe de Gabinete. Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Medios.

Según reconstruyó Infobae a partir de fuentes presentes en la reunión, el encuentro buscó encauzar la coordinación parlamentaria y contener las tensiones internas entre los distintos negociadores legislativos antes de una semana cargada de votaciones clave.