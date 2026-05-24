Reforma previsional: el gobernador que ya impulsa cambios en la edad jubilatoria y en los aportes de ANSES en su provincia

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, promueve en la provincia una reforma previsional. Prevé subir la edad jubilatoria y que haya más aportes para ANSES.

Según dijeron desde el Ejecutivo, uno de los objetivos es garantizar el 82% móvil.

Cambios en la reforma previsional en Entre Ríos

El esquema que impulsa el gobierno propone un cambio gradual. Busca que se mantenga hasta 2030 los parámetros vigentes. Y que el objetivo es luego que los agentes estatales cumplan con los 35 años de aporte y que la edad jubilatoria sea de 65 de edad.

El medio Infobae informó que el plan es que el lapso para completar el ciclo se extienda hasta 2046. Además, la variación se hará de a fracciones de 6 meses por año en la edad y los períodos de aporte se incrementarán a razón de uno por bienio.

También se incluye negociar que haya un incremento de las partidas que envía ANSES, marcó el medio de Buenos Aires.

Reforma previsional: la postura de los gremios

Hubo gremios que se expresaron en contra. Uno de ellos fue el sector docente, Agmer (CTERA – CTA) que pidió a los legisladores a que no voten la iniciativa del Ejecutivo. En otros hubo una postura más conciliadora.

“Lo que hemos ido acordando no quiere decir que acompañemos la reforma. Entendemos que la Caja, tal como está, tampoco puede acompañar, porque va a un estallido. Eso es real”, expresó el titular de la UPCN, José Ángel Allende, citado por TN.

“En las próximas semanas, después de reunirnos con representantes de los trabajadores del Estado y los miembros de la oposición, vamos a enviar un proyecto para que el sistema previsional provincial sea más moderno, justo y garantice el 82% móvil de manera sostenible”, había dicho el gobernador en la apertura de las sesiones ordinarias.