Reglamentan la ley de acompañantes terapéuticos en Neuquén: qué pasará con la matriculación

Las y los acompañantes terapéuticos de Neuquén están a un paso de contar con la reglamentación de la ley 3147, que permitirá la matriculación y regulación de su tarea tanto en el ámbito público como en el privado. Hubo una mesa de trabajo en la que se consensuaron los puntos de la reglamentación.

La labor que desempeñan las y los acompañantes terapéuticos se encuentra en una avanzada etapa que permitirá la reglamentación de la ley sancionada en Neuquén en 2018. La semana pasada hubo una reunión de trabajo que tuvo como participantes a funcionarios del ministerio de Salud; del área Legales; de las entidades que nuclean a los profesionales, y del gremio ATE.

Fernanda Villa, responsable de la dirección de Dispositivos Intermedios del ministerio de Salud de Neuquén, explicó que el encuentro entre todas las partes involucradas, estuvo motivado ante una demanda planteada con anterioridad de trabajadores y trabajadoras.

Desde las agrupaciones que contienen a acompañantes terapéuticos ya contaban con los borradores para compartir con las autoridades del área de Salud. «Revisamos una reglamentación previa, donde había artículos que no coincidían con el actual contexto de la profesión«, dijo la funcionaria consultada por Diario Río Negro.

Esta disciplina, con el correr de los años, tuvo avances y de hecho, existe la licenciatura desde 2022. «Todos los borradores hubo que releer, escribir y reglamentar», dijo Villa. El proceso implicó la participación del área legal y técnica del ministerio de Salud y desde el nivel central se escuchó cada uno de los planteos que acercaron las partes. El contexto ha cambiado por lo que la disciplina, la tarea, el rol y la función de estos profesionales también.

«El acompañamiento terapéutico estaba asociado a un rol asistencia. Hoy es un rol interdisciplinario. Es parte de una estrategia de abordaje», señaló Villa. A la vez, se analizó que existe un desfasaje entre las prestaciones en el ámbito público y las que se hacen a través de obras sociales. «La reglamentación viene a saldar esa deuda», acotó.

Si bien existe la voluntad política de avanzar en la aplicación de la reglamentación, esta decisión debe estar acompañada por el respaldo presupuestario que requerirá tener una inyección de fondos para acomodar los honorarios de servicios. En la reunión estuvo también el ministro de Salud, Martín Regueiro.

Acompañantes terapéuticos: matriculación para los profesionales

Desde la Agrupación Acompañantes Terapéuticos de Neuquén se mostraron satisfechos por este avance. La entidad conformada en 2016, trabaja desde entonces para tener una ley que contenga la actividad que desarrollan.

Una de las integrantes, la licenciada Yoana Cabrera -también están Blanca Sepúlveda, Sofía Maletti y Virginia Vargas, describió que la norma a reglamentar regula el ejercicio profesional del Acompañamiento Terapéutico en Neuquén.

«Esto lo que nos permite es la matrícula, que no es menor. Ese es el principal avance. Se buscaba con la profesionalización, la jerarquización tal como ocurrió con otras disciplinas como Enfermería, por ejemplo», apuntó Cabrera.

La ley -de la que es una de las autoras- está en vigencia porque para ingresar al sistema de Salud Pública de Neuquén se debe ser técnico. Este sector, logró una recategorización desde enero de este año porque se reconoce a las y los licenciados. «Esto nos da reconocimiento de la profesión, la posibilidad de matricularse y redunda en beneficio para los usuarios», mencionó la profesional.

Antes de esta instancia, muchas de las familias que requerían acompañamiento terapéutico se encontraban con la dificultad que no había un registro oficial. En muchos casos, accedían a auxiliares que no contaban con la formación necesaria -solo cursos- y que se confunde con el rol de cuidador o cuidadora domiciliaria, que no es la misma tarea.

«Esto ahora nos dará la especificidad de nuestro trabajo: qué función y competencia tenemos», describió Cabrera. La formación en esta disciplina es fundamental porque se deben desempeñar en tareas vinculadas a la salud mental, situaciones de violencia, abuso sexual, padecimiento mental, discapacidad, consumos problemáticos.

«El campo es muy amplio y son personas muy vulnerables por lo que hay que tener formación», comentó. «Cuando nos conformamos en 2016 la idea fue proponer esta ley para que se vea jerarquizada. Es real que en la práctica se necesita formación continua para ofrecer un buen servicio y demostrar que tenemos eficacia clínica», subrayó.

Si bien el órgano de aplicación de la ley es el ministerio de Salud, las y los profesionales se desempeñan en diferentes ámbitos de lo cotidiano. En muchas ocasiones, la persona que requiere de acompañamiento terapéutico no se puede desarrollar de forma autónoma. La tarea de estos profesionales es que esa persona obtenga la mayor autonomía posible.

«Trabajamos para que esa persona pueda valerse por sí misma, así nos corremos: ahí está lo terapéutico y lo clínico», agregó. Además, forman parte de los equipos interdisciplinarios como psicología, psiquiatría, enfermería, nutrición, entre otras. Se desempeñan con personas de todas las edades y también quienes presentan alguna discapacidad.

La tarea hecha en el ámbito de Salud debe ser aprobada en el área de Gobierno. Desde allí, cuando sea aprobada saldrá el decreto que debe firmar el gobernador Rolando Figueroa, para que entre en vigencia.