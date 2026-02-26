Reinauguran una escuela que se incendió y un municipio de Neuquén tendrá un edificio para cada nivel

El gobierno de Neuquén anunció para hoy viernes la reinauguración de la escuela primaria 164 de Caviahue luego del incendio del 23 de junio de 2024 que afectó con serias consecuencias la estructura superior del edificio educativo.

El hecho obligó a mudar el dictado de clases a instalaciones alternativas, mientras se avanzaba con la remodelación y ampliación integral del establecimiento.

Un edificio para cada nivel

Según resaltó en un comunicado oficial la ministra de Educación, Soledad Martínez, esta obra convertirá a Caviahue en una localidad “que tenía un solo edificio para tres niveles en una localidad que ahora tiene su propio edificio para cada uno de los niveles”.

Los trabajos en la escuela 164 incluyeron la ampliación de superficie, tareas de remodelación integral y trabajos de demolición parcial y total en los sectores afectados por el incendio que se inició en un caño de evacuación de gases.

Desde el Gobierno provincial recordaron que en el mismo edificio siniestrado funcionaba el CPEM 74, que ya cuenta con su propio edificio inaugurado en mayo de 2025, lo que permitió independizar el funcionamiento del nivel secundario.

Además, el nivel inicial, que también compartía las instalaciones originales afectadas por el siniestro, se constituyó ahora como la escuela infantil rural 92, con edificio propio en el mismo predio, fortaleciendo la identidad y organización del nivel en la comuna.

Provincia resaltó que el municipio cordillerano pasará de contar con un único edificio que albergaba primaria, secundaria e inicial a disponer “de infraestructura diferenciada para cada nivel educativo, dando respuesta a una demanda histórica de la comunidad y consolidando mejores condiciones para enseñar y aprender”.

Las obras habían comenzado a principios del año pasado.