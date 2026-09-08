La inflación en CABA cayó al 1,7% en agosto 2026 y anticipa el dato nacional que espera el Gobierno

Según datos oficiales del Instituto de Estadística y Censos porteño (IPCBA), la inflación de agosto se ubicó en el 1,7%, retrocediendo 1,2 puntos porcentuales respecto del salto estacional del 2,9% anotado en julio y devolviendo el indicador a niveles similares a los de junio (1,8%).

El dato funciona como la antesala directa del número nacional que difundirá el Indec este jueves. Para la medición oficial de todo el país, las consultoras privadas proyectan un piso del 1,4% y un techo del 1,9%, lo que confirmaría la consolidación del proceso de desaceleración de precios.

Con el registro de agosto, el índice porteño acumula una suba del 21,5% en los primeros ocho meses del año y una variación interanual del 33,3%.

Frutas, pan y servicios regulados tiraron hacia arriba

Pese a la caída del nivel general, el rubro de los alimentos esenciales registró aumentos puntuales por encima del promedio, impactando en la canasta básica e impulsando la línea de indigencia para una familia tipo por encima de los $900.000 (frente a los $660.658 de agosto de 2025).

Los rubros con mayor presión al alza durante el mes fueron:

Frutas: Encabezó los aumentos del mes con un salto del 12,5% .

Encabezó los aumentos del mes con un salto del . Servicios financieros: Registraron una suba del 4,3% .

Registraron una suba del . Transporte regulado: Ajuste del 4,4% en trenes y colectivos.

Ajuste del en trenes y colectivos. Pescados y panificados: Subas del 4% y 2,3% respectivamente.

Subas del y respectivamente. Servicios públicos: El gas por red avanzó un 3,6%.

En la comparación interanual, la canasta de alimentos muestra incrementos acumulados significativos liderados por la verdura (41,3%), la carne (38,5%) y las frutas (36,6%).

La radiografía por rubros: qué bajó y qué subió

Cuatro divisiones explicaron 1,16 puntos porcentuales de la inflación del mes: Vivienda, Alimentos, Salud y Transporte. Sin embargo, la caída en sectores ligados al consumo estacional moderó el índice final.

El comportamiento por sectores mostró las siguientes variaciones:

Vivienda, agua y electricidad (2,6%): Impulsado por expensas y ajustes en alquileres.

Impulsado por expensas y ajustes en alquileres. Salud (1,9%): Impacto directo del ajuste en las cuotas de la medicina prepaga.

Impacto directo del ajuste en las cuotas de la medicina prepaga. Alimentos y bebidas (1,8%): Traccionado por frutas, panificados y lácteos (1,6%).

Traccionado por frutas, panificados y lácteos (1,6%). Transporte (1,2%): Aumentos en colectivos y subtes que fueron amortiguados por una caída en los pasajes aéreos .

Aumentos en colectivos y subtes que fueron amortiguados por una . Indumentaria y Turismo (-0,7% y -0,1%): Calzado, prendas de vestir, hoteles y paquetes turísticos anotaron variaciones negativas, quitándole presión al índice general.

Los bienes regulados por el Estado crecieron un 1,8% mensual y acumulan una suba del 28,4% en el año, ubicándose por encima del promedio general.