Mirtha Legrand y su salud: qué es el hamartoma pulmonar que detectaron en su tomografía

Qué es el hamartoma pulmonar que detectaron en los estudios de Mirtha Legrand.-

Este martes 8 de septiembre 2026, trascendieron los detalles de la tomografía de tórax realizada a Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei, donde permanece ingresada desde el lunes para controlar un proceso respiratorio estacional.

El informe de diagnóstico por imágenes de Mirtha Legrand reveló la presencia de un nódulo de 14 milímetros en el lóbulo superior derecho, catalogado por los especialistas como compatible con un hamartoma pulmonar.

El hallazgo despertó inmediata curiosidad debido al término técnico, lo que motivó a profesionales de la salud a explicar la naturaleza benigna de la formación y a remarcar que no constituye el motivo de su internación hospitalaria.

Qué es un hamartoma pulmonar y qué reveló la tomografía de Mirtha Legrand

Desde el punto de vista médico, un hamartoma pulmonar es una masa o crecimiento de carácter estrictamente benigno —no canceroso— originado por un desarrollo celular desorganizado de tejidos que ya existen habitualmente en los pulmones, tales como tejido conectivo, cartílago, grasa o fibras musculares. Se trata del tipo más frecuente de nódulo pulmonar no maligno en adultos.

Por lo general, estas formaciones presentan un crecimiento sumamente lento, permanecen localizadas sin capacidad de expandirse a otros órganos y rara vez generan sintomatología manifiesta, motivo por el cual no exigen intervenciones quirúrgicas invasivas sino controles periódicos mediante imágenes para descartar variaciones morfológicas.

En el caso puntual de Mirtha Legrand, el estudio radiológico difundido públicamente por la cronista Mercedes Ninci arrojó una pauta de notable tranquilidad: al cotejar la imagen actual con la tomografía computada previa que se le practicó el pasado 13 de abril, los peritos constataron que la lesión nodular de 14 milímetros no registró variaciones volumétricas ni modificaciones significativas con el paso de los meses.

Al respecto, el doctor Guillermo Capuya intervino en transmisiones televisivas para aclarar que se trata de un antecedente clínico preexistente y ya conocido por el equipo médico de cabecera, ratificando que el nódulo se encuentra estable y bajo monitoreo preventivo rutinario.

El cuadro bronquial infeccioso y la evolución clínica de Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei

Los profesionales a cargo del seguimiento médico enfatizaron que el origen de la hospitalización de la diva responde, de manera exclusiva, a un cuadro infeccioso respiratorio de origen bronquial, derivado de la congestión y el estado gripal que la afectó desde el último fin de semana.

La presencia del nódulo benigno es un hallazgo colateral, que no incide en el tratamiento antibiótico y antiinflamatorio que recibe actualmente en sala común del establecimiento asistencial.

Con la confirmación de la estabilidad del hallazgo pulmonar, la atención asistencial se concentra íntegramente en la remisión del cuadro bronquial.