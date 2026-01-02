El presunto testaferro de la mansión de Pilar usaba una tarjeta de AFA para gastos mensuales por $50 millones

El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky colocó a directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el epicentro de una investigación por presunto lavado de dinero, al confirmar que el supuesto testaferro de una mansión en Pilar utilizaba una tarjeta de crédito corporativa de la AFA con consumos mensuales cercanos a los 50 millones de pesos. Los detalles.

AFA: revelaron consumos por $50 millones mensuales con una tarjeta corporativa

El presunto testaferro de AFA es Luciano Pantano, un monotributista que figura como titular registral de la casona investigada. Según consta en la causa, Pantano utilizaba una tarjeta American Express corporativa de la asociación para afrontar gastos elevados y sostenidos en el tiempo, un dato que fue revelado por el propio Aguinsky en una resolución judicial en la que rechazó apartarse del expediente.

El magistrado, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 10, rechazó el planteo de inhibitoria presentado por el Juzgado Federal de Campana y resolvió mantener la competencia de su tribunal. En ese marco, sostuvo que el eje del caso no es la ubicación del inmueble en Pilar, sino un conjunto de maniobras económicas y financieras complejas, vinculadas a actos jurídicos, estructuras societarias y circuitos de fondos cuyo núcleo se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entre las pruebas más relevantes, Aguinsky destacó un informe que detalla los consumos realizados durante 2025 con la tarjeta corporativa de la AFA, con un promedio mensual de gastos de alrededor de $50 millones, destinados —entre otros conceptos— al mantenimiento de bienes secuestrados. El juez subrayó que esos movimientos deberán ser investigados para determinar si están vinculados a un delito en curso.

El fallo remarcó además el avance sustancial de la instrucción, que ya acumula 3.869 páginas digitales de prueba, y señaló que el escenario probatorio “ha variado irrevocablemente” desde que se planteó la discusión sobre la competencia. En línea con el dictamen del fiscal Claudio Navas Rial, el magistrado consideró improcedente trasladar la causa a otro fuero.

Aguinsky también indicó que el delito precedente del presunto lavado sería una administración fraudulenta (artículo 173, inciso 7, del Código Penal) en perjuicio de la AFA, atribuida a directivos de la entidad. En ese sentido, recordó que el lavado de activos no se configura en un solo acto, sino a través de una cadena de conductas sucesivas.

Finalmente, el juez concluyó que no existen razones para desplazar la competencia, destacó la especialidad del fuero Penal Económico para este tipo de investigaciones y ordenó comunicar la decisión al Juzgado Federal de Campana, además de remitir una copia a la Corte Suprema de Justicia para su publicación, dada la trascendencia pública del caso.

Infobae | NA