Se rearma el Congreso: La Libertad Avanza, el PRO y la posibilidad de un nuevo interbloque en Diputados

Mientras persiste el clima festivo en el oficialismo por el batacazo electoral del domingo, comienzan las conversaciones políticas de cara al estreno de la nueva conformación parlamentaria. La Libertad Avanza y el PRO, que compartieron listas en CABA, provincia de Buenos Aires y Entre Ríos, definen el nuevo formato y hay posibilidades de un nuevo interbloque en la Cámara de Diputados.

Aunque el tema está en plena definición, cerca del titular de la Cámara baja, Martín Menem, aseguran que un interbloque es la opción más firme porque le permitiría a los bloques mantener la alianza y a la vez “preservar su identidad”, además de generar un número mucho más cercano al quórum de 129.

Esta bancada totalizaría, en principio, unos 103 diputados: 80 de La Libertad Avanza (29 diputados con mandato más 51 nuevos) y 23 del PRO (14 con mandato más 9 nuevos). A ellos podrían sumarse tres de Liga del Interior (“radicales con peluca”), que ya integran hoy un interbloque con los libertarios, aunque todavía no hay un acuerdo maduro.

El número final no está cerrado. Los libertarios esperan el resultado del escrutinio definitivo para ver cómo se resuelve la disputa por la última de las 13 bancas a diputado en la Ciudad. La Libertad Avanza se ilusiona con arrebatarle el lugar a Martín Lousteau (Provincias Unidas), que en el provisorio le ganó por poco más de mil votos a la octava candidata libertaria, Valeria Rodrigues Trimarchi.

La discusión está abierta y tiene como telón de fondo la posibilidad de superar en número a Fuerza Patria, que quedó con 98 diputados (igual que en la actualidad). Aunque no hay una regla escrita, sino que depende del criterio que imponga la mayoría, un interbloque LLA/PRO quedaría como primera minoría y le permitiría obtener más lugares en las comisiones.

En esta elección, La Libertad Avanza sumó 13 diputados puros en provincia de Buenos Aires, cinco en CABA (sin Lousteau), cuatro en Córdoba, cuatro en Santa Fe, dos en Mendoza, dos en Jujuy, dos en Salta, dos en Tucumán, dos en San Luis, dos en Misiones, dos en Neuquén, y uno por cada una de las siguientes provincias: Entre Ríos, Formosa, Chaco, Catamarca, Corrientes, La Rioja, San Juan, Tierra del Fuego, La Pampa, Chubut y Santa Cruz.

El PRO, en tanto, sumó cuatro en provincia de Buenos Aires, con Diego Santilli a la cabeza; dos en Ciudad de Buenos Aires, una en Córdoba (Laura Rodríguez Machado), uno en Entre Ríos y uno en Río Negro.

El bloque amarillo está en pleno debate interno. “Sin ser interbloque, colaboramos más que propios de La Libertad Avanza que se terminaron yendo”, afirmó Cristian Ritondo, sin faltar a la verdad. “Lo discutiremos”, se limitó a decir en el canal A24.

Hay casos particulares

El referente bullrichista Damián Arabia amaga con pegar el salto del bloque amarillo a La Libertad Avanza, tras haber sido expulsado del PRO por Mauricio Macri por su cercanía con libertarios. No obstante, otros integrantes del PRO se resisten a quedar diluidos dentro de una bancada violeta.

Ante esa situación, hubo amagues para conformar un bloque de “libertarios blue” que funcionara como contención, pero la idea quedaría descartada. “Vamos a hacer lo que más le sirva al Gobierno. Tiene que ser una decisión inteligente, ver de qué manera juntamos más”, dijo a este medio un diputado del PRO más mileísta.

En el armado está involucrada la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que acaba de ser electa senadora y está entre la Presidencia Provisional de la Cámara alta y la jefatura del bloque oficialista. La otra candidata a ocupar alguno de esos lugares es la evangélica neuquina Nadia Márquez, segunda de Gabriel Bornoroni en Diputados y también senadora electa.

Bornoroni pica en punta para continuar como presidente del bloque libertario. Con el sorprendente triunfo en Córdoba, donde le sacaron 14 puntos de diferencia al peronista Juan Schiaretti y obtuvieron cinco bancas de las nueve que había en juego, el “karinista” sigue firme, aunque está al acecho Sebastián Pareja, el armador libertario bonaerense.

¿Quién presidiría el nuevo interbloque? Por ahora, no hay una definición. De hecho, hay un antecedente cercano de un interbloque acéfalo: en 2021, cuando Mario Negri dejó de presidir el de Cambiemos, la Coalición Cívica, que formaba parte de ese frente, vetó a Ritondo y nadie ocupó el lugar, lo que trajo complicaciones a la hora de articular.