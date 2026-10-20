Revocatoria de Román: la Junta Electoral Municipal postergó el referéndum en Allen y explicó qué falta para la votación

El Concejo Deliberante aprobó por seis votos a favor y tres en contra la resolución que convocó a la Junta Electoral Municipal. Foto: Emiliano Ortiz.

El referéndum para definir la revocatoria del intendente de Allen, Marcelo Román (LLA), quedó en suspenso luego de que la Junta Electoral Municipal informara que es «materialmente imposible» cumplir con la fecha establecida. El organismo explicó que necesita completar los preparativos electorales y que, por el momento, no puede determinar cuándo se realizará la consulta.

La semana pasada, el Concejo Deliberante aprobó por seis votos a favor y tres en contra la resolución que convocó a la Junta Electoral Municipal y fijó el 8 de noviembre de 2026 para el referéndum. La decisión se tomó después de que un informe confirmara un total de 4.771 firmas, con las que se superó el requisito del 20% del padrón electoral previsto por la Carta Orgánica Municipal.

Qué falta para organizar el referéndum de Allen

En una comunicación oficial, la Junta Electoral informó que solicitó al Tribunal Electoral Provincial la versión original del padrón que se utilizará en la consulta. Según detalló, ese organismo deberá requerirlo a la Cámara Nacional Electoral. También pidió los materiales necesarios para la votación, entre ellos urnas, sobres, planillas y boletas.

«Esta nota ha sido cursada al tribunal en el día de hoy», precisó la comunicación sobre las gestiones para obtener el padrón y los elementos electorales.

La recepción de esos recursos será clave para establecer el calendario. La Junta deberá designar las escuelas en las que se votará —serán las mismas que en 2023 según informaron—, las autoridades de mesa y elaborar el cronograma electoral.

El organismo explicó que, hasta no disponer de más información sobre los plazos que dependen de otras instituciones, no puede fijar una nueva fecha. Por eso, indicó que informará oportunamente al Concejo Deliberante cuándo podrá realizarse el referéndum.

Cómo será la votación por la revocatoria del intendente libertario, Marcelo Román

La consulta permitirá que los electores se pronuncien por el «sí» o por el «no» a la revocatoria del mandato de Marcelo Román. Según explicó la Junta Electoral, el voto afirmativo implicará la destitución del intendente, mientras que el negativo determinará su continuidad en el cargo.

De acuerdo con la comunicación, el referéndum será obligatorio para los ciudadanos incluidos en el padrón electoral utilizado en la elección del intendente en 2023. El resultado también será obligatorio y se definirá por «simple mayoría de los votos válidos».

La Junta Electoral Municipal funcionará temporalmente en la sede de la Biblioteca Popular Naciones Americanas para brindar atención al público de 9 a 12 y horario administrativo de 8 a 14.

El organismo ratificó en el comunicado su compromiso de realizar la consulta con «toda la celeridad, responsabilidad y transparencia» una vez cumplidos los pasos previos.