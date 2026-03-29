Río Colorado festejó su 125° aniversario con el anuncio de una obra de infraestructura clave

Río Colorado vivió este domingo el capítulo más institucional de sus festejos por el 125° aniversario. Luego de un fin de semana que convocó a más de 20.000 personas en la pista de atletismo local, donde tuvo una cartelera en la que más del 90% de los artistas y grupos de danza y música fueron de la propia localidad, el acto protocolar reunió en el mismo predio al gobernador Alberto Weretilnek, al intendente Duilio Minieri y a una nutrida delegación de funcionarios provinciales, intendentes de la región, legisladores y dirigentes sociales, gremiales y empresariales.

La jornada tuvo un componente simbólico y otro concreto. Por un lado, la entrega de escrituras a vecinos e instituciones culturales y deportivas, equipamiento tecnológico para escuelas primarias, motos y elementos para la policía motorizada, y aportes para obras en distintos barrios y delegaciones policiales.

Por otro, el momento más esperado: la apertura de los sobres con las ofertas de las empresas que compiten por ejecutar el plan director de desagüe cloacal, una de las obras de infraestructura más importantes en la historia de la localidad.

Las delegaciones policiales recibieron aportes en el aniversario. Foto: Jorge Tanos.

El plan director de desagüe cloacal: una obra esperada por Río Colorado

El plan director de cloacas de Río Colorado contempla la extensión de redes en barrios que hoy carecen del servicio, como la renovación de la red de asbesto cemento del área central que tienen más de 50 años de antigüedad, la modernización de las estaciones elevadoras, y la ampliación de la planta depuradora con nuevas lagunas de aireación y desalinización que, además, permitirán el reuso de los líquidos tratados para forestaciones y otras actividades.

Cuatro empresas superaron la instancia técnica previa y presentaron sus propuestas económicas. La apertura de los sobres se realizó con la participación activa de vecinos y representantes de las juntas vecinales.

En el marco de la licitación, el presupuesto oficial fue fijado en $8.705.284.336,69, mientras que las ofertas presentadas por las empresas superaron ese monto. Arideros SRL cotizó $11.666.216.856; Silpa SRL, $10.420.891.210; Ecosur Bahía SA, $10.810.579.055; y Constructora Roque Mochió SA, $10.298.408.487.

El intendente Minieri: balance y proyección

El jefe comunal abrió su discurso con un tono de gratitud hacia las autoridades y los intendentes de la región que viajaron especialmente para el acto, y se mostró visiblemente emocionado al referirse a las tres obras que, según definió, marcan un antes y un después para Río Colorado.

«No quiero dejar de destacar estas tres grandes obras importantísimas, estratégicas para la ciudad: el sobretecho para nuestro hospital, el plan director de desagües cloacales, que recientemente se abrieron los segundos sobres, y lo que fue la instalación del transformador para incrementar la capacidad de provisión eléctrica en nuestra ciudad, que ya está funcionando», afirmó Minieri que fue enfático al describir el estado de situación que motivó los pedidos al gobierno provincial.

Foto: Jorge Tanos.

«No podíamos tener un hospital que se siguiera lloviendo, no podíamos seguir teniendo calles en el centro con los colectores cloacales dañados y las calles se hundieran, se contaminaran las napas, barrios enteros sin cloacas. Buena Parada no tiene cloacas y va a tener cloacas con este plan director», señaló el jefe comunal.

El intendente también destacó el impacto del nuevo transformador eléctrico instalado el año pasado, «hoy tenemos 15 megavatios y la posibilidad de incrementarlo a 25 cuando funcionan los dos transformadores, un incremento del 150% de la capacidad de provisión».

El gobernador Weretilnek: normalidad, diálogo y obra estructural

El discurso del gobernador Alberto Weretilnek combinó reflexión política con anuncio concreto. En su intervención, que se extendió por varios minutos, el mandatario provincial apeló a la historia de Río Colorado para enmarcar el presente y revindicó lo que definió como el mayor activo de la gestión compartida: la agenda construida en conjunto con el municipio.

«Sería muy malo si nosotros tuviéramos una agenda gubernamental provincial en Río Colorado que no refleje lo que Río Colorado necesita», indicó Weretilnek que fue particularmente elogioso con Minieri, a quien señaló como uno de los intendentes más jóvenes de la provincia: «En estos pocos años ha marcado claramente el rumbo y a dónde va Río Colorado».

El Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. Foto: Jorge Tanos.

Sobre la obra de cloacas, el gobernador explicó en detalle su alcance y su importancia estructural: «Es una de las obras de saneamiento más importantes que estamos haciendo en la provincia, junto con El Bolsón, San Carlos de Bariloche y General Roca. No es un parche, es un problema estructural que resuelve el presente, pero también ordena hacia el futuro».

El mandatario también hizo referencia al costo que hoy enfrentan los vecinos sin acceso a red cloacal, «son dos visitas al mes de camión atmosférico, son 200 mil pesos que paga la municipalidad o que pagan los vecinos. La contaminación de la napa es un tema estructural de fondo que se va a resolver».