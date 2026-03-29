Así celebran la vendimia con el aniversario de Río Colorado: la vivencia de Ezequiel Naumiec, viticultor

Por Ezequiel Naumiec (+), especial para «Río Negro»

Como por esas cosas de la vida, cada año en bodega Trina unimos dos celebraciones muy especiales.

Por un lado, la ansiada cosecha de la uva, la vendimia, resultado del trabajo realizado durante todo el año en la chacra.

Y por otro, el festejo de nuestro querido pueblo de Río Colorado, que este año alcanza un número verdaderamente extraordinario: 125 años de historia, lo que se conoce como Bodas de Cuarcita.

Ezequiel Naumiec en los viñedos de su bodega «Trina», en Río Colorado.

La cuarcita es una roca metamórfica extremadamente resistente, y simboliza esa enorme fortaleza que implica atravesar 125 años de vida, esfuerzo, trabajo y comunidad. Un pueblo que ha sabido crecer, transformarse y seguir mirando hacia adelante.

En nuestra bodega vivimos este aniversario con una alegría muy especial, porque sentimos que somos parte activa de este momento histórico.

Nuestra vendimia coincide con el festejo del pueblo, y de alguna manera ambos celebramos lo mismo: el fruto del trabajo de la tierra y de su gente.

En plena cosecha, en Río Colorado.

El propósito y la misión que justifica nuestro trabajo

La vendimia es mucho más que la cosecha de la uva. Es el resultado de un año entero de dedicación, de mirar el cielo, de cuidar cada planta, de esperar el momento justo. Es también la celebración de una bebida milenaria que une y comparte: presente tanto en una charla entre amigos, como en el asado del domingo o en un almuerzo de negocios.

Río Colorado tiene una historia exquisita en el mundo del vino.

Para esta época, las gamelas se llenaban de bordolinos y las manos manchadas con mosto eran símbolo de trabajo y alegría.

Con más de veinte bodegas, el pueblo era un verdadero movimiento de carros haciendo fila para entrar a los lagares.

Cosechadores con la tijera en mano, esperando el primer rayo del sol para levantar la uva con la fresca.

Así nos lo cuentan los viejos gringos cuando visitan la bodega: con una sonrisa dibujada en sus rostros curtidos por el tiempo, protagonistas de aquella época dorada de la vitivinicultura de nuestro pueblo.

Con más fuerza que nunca vamos por el camino elegido: volver a poner a Río Colorado en el mapa vitivinícola, como lo estuvo durante tantos años. Un camino que también es un homenaje a esas generaciones que trabajaron esta tierra con tanta dedicación. Ezequiel Naumiec, viticultor y propietario de viñedos y bodega «Trina»

Celebración con vino en el restaurante que la bodega «Trina» tiene en sus viñedos, a la vera del Colorado.

Y es desde esa memoria que sentimos, con más fuerza que nunca, que vamos por el camino elegido:

volver a poner a Río Colorado en el mapa vitivinícola, como lo estuvo durante tantos años.

Un camino que también es un homenaje a esas generaciones que trabajaron esta tierra con tanta dedicación.

Hoy, los vinos de Trina buscan reflejar fielmente nuestro terroir.

Queremos que en cada botella esté presente todo lo que sucede en la chacra:

el río, la arena, el viento patagónico, los manzanos y la vista a las bardas.

Y lo mismo buscamos en el enoturismo: que cada visitante conozca nuestro pueblo y se sienta parte,

aunque sea por un rato, de esta historia. Que pueda despertarse frente al río, entre las viñas,

y vivir esa experiencia única que nos regala esta tierra.

En este aniversario de Río Colorado celebramos con orgullo ser parte de esta comunidad y de su historia, renovando nuestro compromiso de seguir trabajando para que el vino vuelva a ser uno

de los grandes símbolos de nuestro pueblo.

(*) Vitivinicultor y bodeguero, creador de «Trina», en Río Colorado