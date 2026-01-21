Catriel sumó nuevos vehículos a su flota automotriz y completó la ampliación

La Municipalidad de Catriel completó en los últimos días la ampliación de su flota vehicular oficial con la incorporación de la última pick up prevista, dando por cerrada la operatoria de compras iniciada en diciembre pasado.

La flota había sido presentada parcialmente a fines de 2025 y terminó de conformarse tras la promulgación de ordenanza municipal, que autorizó al Poder Ejecutivo a celebrar un contrato de leasing con el Banco Patagonia S.A. por un monto de hasta $750 millones, destinado a optimizar los trabajos operativos en la ciudad.

Las unidades ya incorporadas mediante el contrato de leasing incluyen un minibús Mercedes-Benz Sprinter 517 con capacidad para 19 pasajeros más conductor, un camión con hidrogrúa Iveco 170E28 MLC, una pick up Toyota Hilux 4×2 doble cabina destinada a la Secretaría de Medio Ambiente y un camión regador con tanque atmosférico de 10 metros cúbicos.

A estas incorporaciones se suma maquinaria adquirida mediante el Bono Prórroga 2025, entre ellas una minicargadora WECAN XT650 tipo Bobcat.

Desde el Ejecutivo local señalaron que la flota forma parte de un plan integral de renovación y fortalecimiento del equipamiento municipal, orientado a mejorar los servicios operativos y de asistencia en todos los sectores de la ciudad, reduciendo la dependencia de contrataciones externas.

El financiamiento de la operatoria fue garantizado con fondos de la coparticipación provincial, facultando a la Contaduría General Municipal a realizar las retenciones correspondientes.

Próximas incorporaciones a la flota automotriz municipal de Catriel

La Municipalidad de Catriel todavía tiene previstas nuevas incorporaciones que terminarán de reforzar el parque automotor en los próximos meses.

Entre las unidades que resta recibir se encuentran una pick up con hidroelevadora, destinada a tareas de mantenimiento en altura y servicios técnicos, y una pick up doble cabina, que ampliará la capacidad operativa para trabajos territoriales y de asistencia.

A estas incorporaciones se sumará un camión Iveco recolector con capacidad de 17 metros cúbicos y caja compactadora, una unidad clave para fortalecer el sistema de recolección de residuos urbanos y mejorar la cobertura del servicio en la ciudad.

Estas incorporaciones finales permitirán completar el esquema de fortalecimiento de la flota municipal previsto para 2025, con foco en servicios públicos, saneamiento y mantenimiento urbano.