Catriel tendrá Juzgado de Familia propio tras firmar el comodato del edificio con el STJ de Río Negro

El nuevo Juzgado de Familia estará ubicado en San Martín y Chaco. Foto: municipio de Catriel.

El municipio de Catriel y el Superior Tribunal de Justicia (STJ) firmaron este lunes un comodato por un inmueble municipal que permitirá dar el primer paso hacia la creación de un Juzgado de Familia en la ciudad, un servicio que hoy funciona en Cipolletti.

La firma del comodato se realizó durante el medio día en la Gerencia Administrativa del Juzgado de Familia, y contó con la presencia de la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto y del futuro presidente del Superior Tribunal de Justicia Ricardo Apcarián.

El acuerdo busca resolver una situación cotidiana para muchas familias: traslados largos y obligatorios para asistir a audiencias, presentar escritos o pedir medidas urgentes. Según indicó el municipio, la dependencia de Cipolletti se volvió más compleja con el aumento del tránsito y el deterioro de la Ruta 151.

Para avanzar, la Municipalidad ofreció una vivienda de 210 metros cuadrados, ubicada en San Martín y Chaco. El lugar está listo para funcionar y fue pensado como una solución inmediata, sin esperar nuevas obras ni plazos largos.

«Con este acuerdo ya firmado, Catriel crece de manera concreta hacia una mayor descentralización judicial, ampliando servicios y consolidando instituciones que mejoran la calidad de vida de la comunidad», afirmaron desde el municipio.

Foto: municipio de Catriel.

Catriel pide al STJ un Juzgado de Familia local ante más de 600 causas derivadas a Cipolletti

El pedido fue realizado por la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, que presentó al STJ un proyecto formal, acompañado de la disponibilidad inmediata de un inmueble municipal, como parte de una estrategia para fortalecer la presencia judicial en la zona norte de Río Negro.

Para justificar el proyecto, el municipio compartió estadísticas del Poder Judicial que indican que en el fuero de Familia de Cipolletti tramitan unas 638 causas originadas en Catriel, sin incluir los amparos.

«Con esa base, se estimó que el total podría acercarse a las 700 causas, cifra equivalente al promedio de expedientes que tramita cada unidad procesal de Familia», afirmaron desde el municipio. Además, remarcaron que «estos datos reflejan la magnitud del trabajo que hoy se canaliza fuera de la ciudad».

Desde el municipio afirmaron que a partir de esta propuesta de la intendenta al STJ se daría cumplimiento a una ley provincial N°5564, aprobada en 2022 que establece la creación de la Cuarta Circunscripción Judicial un Juzgado de Primera Instancia, con competencia en materia de Familia con asiento de funciones en la localidad de Catriel. «Es dar solución a la comunidad luego de años que se aprobó la ley», afirmaron.