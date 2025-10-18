Río Negro amplía conectividad rural y lanzó inscripción para los interesados

El gobierno provincial confirmó la puesta en marcha del plan de Conectividad Rural WiFi, a partir de la instalación de 12 torres de conectividad en puntos estratégicos de Conesa, Río Colorado y Choele Choel.

Estas herramientas permitirán “ampliar la cobertura y sumar nuevos usuarios”, con el propósito de que los productores puedan monitorear sus sistemas productivos a distancia, incorporar tecnologías de precisión y acceder a información en tiempo real, fortaleciendo la gestión, la comunicación y la seguridad rural”.

Estas conexiones se integrarán al plan de conectividad para el clúster rural que “incorpora cámaras de vigilancia, inteligencia artificial y monitoreo en tiempo real, y que servirá de base para nuevas aplicaciones vinculadas al desarrollo productivo, ambiental y de seguridad”.

Además, la administración provincial explicó que esas acciones se “enmarcan en un plan integral de fortalecimiento de la seguridad rural” y, luego, la información gubernamental recordó las entregas de “patrulleros, camionetas y motos para las brigadas rurales, y equipamiento tecnológico, junto con la ampliación del sistema 911, que incorpora cámaras inteligentes y tecnología de reconocimiento automático”.

Se recordó el objetivo de un “anillo vial de conectividad para la lectura automática de patentes y su vinculación con el Centro de Monitoreo de Viedma”, que permitirá información precisa sobre los vehículos que circulan por los caminos en el Valle Inferior y Valle Medio.

Esta herramienta permitirá fortalecer la prevención, optimizar la vigilancia y actuar a tiempo ante movimientos irregulares de hacienda, evitando que los delitos deriven en faenas clandestinas que afectan a toda la cadena productiva.

La conectividad rural se consolida así como una política pública planificada y en expansión, que integra tecnología, seguridad y desarrollo para acompañar a los productores rionegrinos en el cuidado y crecimiento de sus actividades.

El gobierno abrió un formulario de inscripción para los interesados de sumarse o conocer sobre la red de Conectividad Rural WiFi.