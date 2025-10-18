En Río Negro, la oferta salarial de bonos ingresó en revisión, retomarán las negociaciones y las opciones en análisis

El rechazo pleno de los gremios estatales a la oferta salarial para octubre-noviembre derivó en que el gobierno provincial decida volver “a la negociación con los sindicatos” y revisar su propuesta exclusiva de sumas fijas, por única vez y sin incorporarse a los haberes.

Unter tiene pendiente su Congreso para definir un plan de lucha, aunque ya existe su negativa. Esa reunión, que se prevé para el martes 21 o el miércoles 22, tendrá un nuevo componente: la derrota de la actual conducción sindical en la elección del jueves, que determinará en noviembre un cambio de mando, con una dirigencia -previamente- más crítica de la gestión rionegrina.

Ese día, el gobernador Alberto Weretilneck había adelantado un nuevo llamado a los sindicatos para “dialogar” frente a su oposición a los bonos ofrecidos para este bimestre, con montos totales de 100.000 a los 200.000 pesos, pagaderos en dos cuotas (la primera el viernes 24 de octubre y la otra el mismo día de noviembre).

En diálogo radial, el mandatario dijo no tener resuelto qué hará, pero sí aceptó volver “a dialogar para ver de qué manera podemos encaminar la situación”. Repasó el diseño original (suba del 1% mensual y sumas fijas) y la posterior modificación a montos mayores por única vez. Hay “claramente predisposición para encontrar un punto de acuerdo”, explicó.

El costo de los bonos rondará los 8.000 millones en los dos meses. La ventaja para la Provincia consiste en que se trata de un gasto temporario y ese punto es el mayor cuestionamiento gremial.

De los paritarios, Unter y UPCN formalizaron sus rechazos, pero ATE no lo hizo, aunque esbozó sus reparos en la Función Pública, planteando -según el acta- no compartir que los montos propuestos sean por única vez. Esa organización, que conduce Rodrigo Vicente, evaluaría condiciones para incluir en su negativa pública y, actualmente, se evaluarían posibilidades con funcionarios.

El equipo del ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, trabaja en opciones para que los valores de los bonos se incorporen -en forma escalonada- a los haberes en forma permanente. Weretilneck tendría propuestas acercadas por los técnicos.

Las formas y plazos no estarían definidos, pero, en cambio, existiría la determinación de que efectivamente en la próxima semana -el viernes 24- se cumplan con depósitos de sumas.

Resuelto el impacto y el esquema, la administración de Weretilneck convocaría a las conducciones sindicales para nuevas negociaciones, pero -hasta ayer- no existían convocatorias.

En sus dichos periodísticos, aceptó la intención de revisión, pero reiteró las limitaciones provinciales, refiriéndose a la “recaudación nacional” y que las “disponibilidades de fondos son menores”. Aludió al “sostenimiento del funcionamiento del Estado y el pago de salarios. Prefiero ser cuidadoso y austero en lo salarial, privilegiando la normalidad y no dar aumentos que terminan en un serio problema de funcionamiento y de pagos de salarios”, reiteró.