Río Negro avanza con la eliminación de transformadores contaminados con PCB almacenados en Sierra Grande

La provincia de Río Negro comenzó el operativo para eliminar de manera definitiva el pasivo ambiental generado por transformadores contaminados con PCB que permanecían almacenados desde hace años en el predio de Hiparsa S.A., en Sierra Grande.

Se trata de unos 70 transformadores vinculados a residuos peligrosos que forman parte del plan provincial de gestión de pasivos históricos. El objetivo es dar una solución final y segura, de acuerdo con las normas ambientales vigentes a nivel internacional.

El trabajo se realiza de manera conjunta entre la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y la empresa Hiparsa, y permitirá el traslado del material a una planta especializada en el exterior. Debido a la concentración original del contaminante y a la legislación que regula este tipo de residuos, esta alternativa es la única autorizada para su eliminación definitiva.

Según se informó, los aceites con PCB fueron retirados de los transformadores en 2012, y ahora el operativo se concentra en el tratamiento de las carcasas y componentes sólidos. Estos serán acondicionados y embalados en big bags de estándar internacional, para luego ser colocados en contenedores marítimos dentro del predio, bajo la supervisión de Aduana y Prefectura.

La carga será enviada a Francia para un tratamiento final

Una vez completada esta etapa, la carga será trasladada al puerto para su embarque con destino a Francia. Allí, la empresa Trédi llevará adelante el proceso de descontaminación, que incluye tratamiento en autoclave e incineración a alta temperatura, garantizando la eliminación total del PCB.

El operativo cuenta con financiamiento del Proyecto PNUD ARG20/G27, que cubre tanto la logística como el transporte y el tratamiento final. Finalizado el proceso y certificada la eliminación del contaminante, la Provincia avanzará con la baja correspondiente en el Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCB (RENIPP).