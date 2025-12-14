Inversión millonaria en aeródromos: Río Negro mejoró infraestructura aérea en cinco ciudades

A lo largo de 2025, el Gobierno de Río Negro desplegó una serie de trabajos en aeródromos distribuidos en distintos puntos del mapa provincial, con el foco puesto en sostener la operatividad y mejorar las condiciones de seguridad de estas infraestructuras.

Las tareas fueron impulsadas por la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y representaron una inversión superior a los $115 millones. El plan incluyó trabajos en El Bolsón, San Antonio Oeste, Choele Choel, Ingeniero Jacobacci y Sierra Grande.

Según afirmó provincia en un comunicado, los trabajos se inscriben en una «política pública sostenida orientada a consolidar infraestructura clave para la conectividad aérea, los servicios sanitarios, la logística, el turismo y la respuesta ante emergencias en todo el territorio«.

Foto: Gobierno de Río Negro.

Aeródromo de El Bolsón

En el aeródromo de El Bolsón se desarrolló una intervención que comprendió desde la instalación de cartelería general hasta el cerramiento perimetral completo del predio. La obra estuvo orientada a reforzar la seguridad, teniendo en cuenta la cercanía con sectores urbanos.

Además, se realizaron tareas de desmalezado y nivelación en los laterales de la pista y la calle de rodaje. Los trabajos abarcaron más de 5.700 metros de superficie y apuntaron a mejorar las condiciones generales del área operativa.

Aeródromo de San Antonio Oeste

En San Antonio Oeste se ejecutaron tareas vinculadas al mantenimiento y la preservación del aeródromo, con el objetivo de asegurar su funcionamiento de cara a la próxima temporada. Se incorporaron elementos para desmalezado y se instaló nueva cartelería en el ingreso y la plataforma.

También se colocaron cámaras de seguridad y se enviaron materiales e insumos para el mantenimiento edilicio. En paralelo, se realizó el pintado de las líneas de eje de pista y calle de rodaje.

Las acciones se desarrollaron de manera coordinada entre Vialidad Rionegrina y el Municipio, que avanzaron en tareas complementarias de preservación y desmalezamiento lateral.

Aeródromo de Choele Choel

En el aeródromo de Choele Choel la Provincia entregó una manga de viento, junto con herramientas para desmalezado y materiales destinados a pintura y mantenimiento del edificio.

La intervención se concretó de manera articulada con el Municipio, que aportó la mano de obra local para la ejecución de los trabajos previstos.

Foto: Gobierno de Río Negro.

Aeródromo de Ingeniero Jacobacci

En Ingeniero Jacobacci se incorporó equipamiento destinado a reforzar la seguridad y las comunicaciones del aeródromo. Se sumó un equipo handy para comunicaciones aéreas y terrestres, además de mangas de viento y matafuegos.

Asimismo, se realizaron tareas de bacheo en pista y plataforma, junto con un mantenimiento general del predio. Los trabajos se llevaron adelante por iniciativa privada y en coordinación con la Administración Nacional de Aviación Civil.

Aeródromo de Sierra Grande

En el aeródromo de Sierra Grande se entregaron insumos para desmalezado, materiales eléctricos y pintura para el mantenimiento interior y exterior del edificio. También se enviaron elementos destinados a la pista y las losetas exteriores.

En paralelo, y en articulación con la Secretaría de Energía provincial, se avanzó en gestiones ante Camuzzi para habilitar un sistema de provisión de gas mediante un tanque de GLP, considerado funadmental para el funcionamiento del aeródromo.