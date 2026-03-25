Río Negro pone a prueba un programa nacional en cuatro escuelas secundarias de Valle Medio

El debate por la posible implementación de cambios en la educación secundaria volvió a instalarse en Río Negro tras la llegada de un programa impulsado por el Gobierno nacional. La iniciativa «Red de Secundarias Innovadoras«, elaborada por la Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa, propone trabajar sobre la organización institucional, las prácticas pedagógicas y el acompañamiento de las trayectorias escolares.

En ese marco, en diálogo con Diario RÍO NEGRO, el Ministerio de Educación provincial confirmó que un grupo reducido de establecimientos fue invitado a participar de la experiencia durante 2026. La propuesta se desarrolla con carácter voluntario y, según Provincia, “apunta principalmente a ocho instancias de formación docente (cuatro presenciales y cuatro virtuales) y elaboración de proyectos institucionales”.

Una experiencia piloto ya en marcha con participación voluntaria

La directora general de Educación, Marcela Strahl, aseguró que la incorporación a la red no implica una nueva reforma del nivel medio en la provincia. “No hay una transformación porque en Río Negro ya se hizo”, sostuvo, al señalar que el sistema provincial ya atravesó cambios con la implementación de la Secundaria Río Negro.

Según indicó la funcionaria, cuatro escuelas del Valle Medio confirmaron su participación en la experiencia piloto que se desarrollará durante el ciclo lectivo. Se trata de dos secundarias públicas, ubicadas en Pomona y Lamarque, y dos establecimientos de gestión privada de la localidad de Luis Beltrán.

En una primera instancia se habían seleccionado seis instituciones, pero algunas optaron por no sumarse tras las dudas y cuestionamientos que surgieron en la comunidad educativa.

Desde el Ministerio no descartaron que la experiencia pueda ampliarse en el futuro. Según explicó Strahl, el seguimiento de los resultados que obtengan las escuelas participantes durante este año permitirá evaluar su impacto y, en función de esos avances y de la continuidad del programa a nivel nacional, analizar la posible incorporación de otras secundarias de la provincia.

Aplicación parcial del programa en Río Negro

Los documentos nacionales que enmarcan el programa señalan que la iniciativa busca avanzar en un proceso de “transformación de la escuela secundaria” a partir de cambios en distintas dimensiones del sistema educativo.

Allí se sostiene que, frente a problemáticas institucionales, pedagógicas y socioemocionales, es necesario impulsar “cambios sistémicos” que fomenten «la mejora de aquellas escuelas que han dado pasos en favor de una secundaria más ajustada a las necesidades de los tiempos actuales», según indica el documento de Red de Secundarias Innovadoras.

En esa línea, la propuesta apunta a orientar a directivos y docentes para que den “pasos concretos en dimensiones estructurales” de las escuelas, mediante la elaboración de proyectos institucionales y experiencias de innovación pedagógica.

Sin embargo, desde Educación aclararon que la aplicación del programa no es total sino parcial en tanto permita «fortalecer el sistema educativo en Río Negro».

En ese contexto, desde el gremio de docentes Unter, a través de un comunicado publicado en febrero, señalaron que durante los encuentros con autoridades educativas “no hubo definiciones concretas sobre la implementación” ni “garantías respecto de la estabilidad laboral”, y advirtieron que avanzar con capacitaciones sin un debate amplio implica una “bajada vertical” que genera incertidumbre en las escuelas.

Además, sostuvieron que la propuesta evidencia un “profundo desconocimiento del territorio”, cuestionaron que la entrega de computadoras sea presentada como solución y reclamaron que cualquier cambio sea “gradual, construido colectivamente y ampliamente consultado” con participación docente y sindical.

Educación afirmó que no implica cambios en el diseño curricular ni en la estructura laboral docente

Strahl explicó que la incorporación a la red nacional se inició el año pasado y que, en el caso de Río Negro, el enfoque está puesto en el acompañamiento pedagógico. “Se toma como una posibilidad de participar en esta red pensando en lo que propicia la parte de acompañamiento”, señaló. En ese sentido, indicó que el trabajo estará orientado a la revisión de prácticas de enseñanza y al desarrollo de proyectos institucionales vinculados a la mejora educativa.

La funcionaria destacó además que uno de los aspectos valorados del programa es la posibilidad de fortalecer la formación docente situada y generar redes de intercambio con otras provincias. “Esto permite enriquecer las buenas prácticas, articular experiencias y acompañar a las escuelas en la elaboración de proyectos que fortalezcan las trayectorias de los estudiantes”, afirmó.

También remarcó que la propuesta no implica cambios en el diseño curricular ni en la estructura laboral docente. “No implica modificaciones en las estructuras de cargos ni en las cajas curriculares. La idea es fortalecer lo que tenemos”, sostuvo. Durante el año están previstas instancias de capacitación presenciales y virtuales para equipos directivos y docentes, que luego deberán traducirse en estrategias pedagógicas dentro de las instituciones.

Asimismo, indicó que las escuelas que no se integren a la red continuarán recibiendo acompañamiento por parte del Ministerio, pero no podrán acceder a capacitaciones específicas y a equipamiento tecnológico proveniente de la Nación.