Salud sumará un Chat Bot para gestionar los turnos médicos en 13 hospitales de Río Negro

En los hospitales complejidad VI y IV de Río Negro habrá un sistema Chat Bot para otorgar turnos médicos por whatsapp. Foto: Alfredo Leiva

Al igual que muchas instituciones privadas de prestaciones médicas ya tienen incorporada la digitalización de sus sistemas, el ministerio de Salud apunta a agilizar la gestión de turnos con un Chat Bot que estará disponible en los hospitales de complejidad VI y IV, que alcanzan al 95% de la oferta sanitaria de Río Negro.

El mecanismo no es nuevo porque ya existen pruebas piloto en Bariloche y Viedma a través de la facilitación de turnos para especialidades médicas por WhatsApp, pero se busca unificar criterios y llegar a 13 hospitales en distintas regiones.

El servicio de Chat Bot tiene prevista una inversión de 298 millones de pesos, según la licitación en marcha del ministerio de Salud, que este viernes abrirá los sobres para conocer los oferentes. Se estima que luego del proceso administrativo tras la adjudicación, podrá estar en funcionamiento entre marzo y abril del próximo año.

La idea es que los hospitales de Bariloche, Viedma, Roca, Cipolletti, Choele Choel, Regina, San Antonio Oeste, Río Colorado, El Bolsón, Catriel, Allen, Jacobacci y Sierra Grande tengan el menú de oferta sanitaria al alcance de la mano de los usuarios que podrán conocer los especialistas, el calendario de turnos disponibles y las alternativas en caso de no encontrar en lo inmediato una consulta con el profesional elegido.

Según datos oficiales, en los hospitales públicos de la provincia hasta octubre se gestionaron 1,1 millón de consultas médicas. “Se logró acercar a la consulta que estaba previo a la pandemia, nos costó recuperar la dinámica todos estos años”, destacó a RÍO NEGRO Sergio Wisky, secretario de Coordinación Operativa del ministerio de Salud.

Con el Chat Bot los usuarios podrán gestionar sus turnos médicos, cancelar o reprogramar, y así evitar acudir al hospital para pedir turnos. Foto: Alfredo Leiva

La gestión de turnos digital y base de datos

Respecto a la gestión de turnos de manera digital, Wisky indicó que “como todo proceso que incorporás algo externo se debe compatibilizar con nuestro recurso humano y con el sistema de los hospitales, pero la idea es que no haya más colas para pedir turnos, que el usuario tenga independencia y un programa digital para armar su agenda”.

El médico dijo que los pacientes podrán gestionar sus turnos, realizar las cancelaciones en caso de que no pueda asistir y reprogramar.

Para Salud Pública la utilización de un Chat Bot también traerá aportes porque se generará una base de datos de los usuarios de los hospitales que a futuro se podrán segmentar por edades y sexo, para individualizar campañas vinculadas a la salud como los recordatorios para aplicarse vacunas, la realización de chequeos médicos o estudios habituales, entre otras.

Wisky destacó además la importancia de tener información de “la demanda rechazada” que es cuando el usuario busca turno en una especialidad y la oferta es a largo plazo asignándose los turnos a varios meses. En esos casos, aseguró, “se podrá trabajar en ver cuáles son las áreas exigidas y cómo podemos solucionarlo”.

Según el pliego de licitación, la empresa que ofrezca el servicio deberá tener la información sobre médicos y especialidades disponibles; contar con una guía para nuevos usuarios para orientar a los pacientes en el uso de la plataforma; brindar respuestas automáticas o asistidas sobre campañas sanitarias, programas de prevención, horarios de atención, ubicación de centros de salud y cualquier otra información de interés general del ministerio de Salud; gestión de reprogramaciones y recordatorios; menú de consultas frecuentes y orientación general; derivación y canalización de consultas; alertas y notificaciones personalizadas; entre otros servicios.

Para implementar el sistema en los hospitales, Salud capacitará al personal porque detrás de la respuesta automática siempre habrá un agente de Salud para gestionarlo, y además se ofrecerá capacitación a los usuarios y se mantendrá la opción de la ventanilla física para sacar turnos en la transición para no dejar afuera del servicio a ninguna persona que no se adapte a la nueva modalidad.