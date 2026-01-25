Una misión del BID llega a Bariloche por un crédito para Salud

El hospital de Bariloche será sede del encuentro entre equipos técnicos del BID y el ministerio de salud a comienzos de febrero. Archivo

Una misión técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) llegará a Bariloche el 1 y 2 de febrero para una ronda de reuniones y trabajos internos vinculados a la solicitud de un crédito para la digitalización del sistema sanitario en Río Negro.

El ministerio de Salud postuló a uno de campos crediticios del organismo internacional para potenciar su plan de “salud digital”, según confirmó el titular de la cartera demetrio Thalasselis a RÍO NEGRO.

El objetivo que tiene el ministerio es cambiar “el sistema informático, transformar las historias clínicas electrónicas, tener capacidad de producir indicadores de salud, tener la trazabilidad de stock de insumos”, enumeró Thalasselis.

El ministro destacó que se busca un “uso eficiente de los recursos” en el ministerio de Salud y en toda la red de hospitales con un resguardo de la información del paciente, pero también permitiendo la portabilidad de su historia clínica.

El encuentro en Bariloche será el segundo que realice el ministerio con los técnicos del BID, que ya estuvieron en octubre en sede central del organismo en Viedma.

El Gobierno tiene expectativas de avanzar con la autorización del crédito -cuyo monto no fue informado- hacia mediados de año para continuar implementando mejoras informáticas en Salud.

Está definida la empresa que facilitará el Chat Bot

Mientras tanto, se dio un paso en materia de agilización y modernización del sistema de turnos en 13 hospitales, de complejidad VI y IV, que tendrán un Chat Bot.

Para eso el ministerio a mediados de diciembre realizó la licitación pública para la prestación del servicio, en la cual se presentaron cuatro empresas y se preadjudicó a la oferta más económica que postuló CYT Comunicaciones y Telemática S.R.L, por 193.062.276 pesos, un 35% menos que el presupuesto oficial que ascendía a 298 millones de pesos.

En los próximos meses, se estima entre marzo y abril, se pondrá operativo el nuevo sistema, que algunos hospitales ya tienen a modo de prueba piloto. La innovación con el Chat Bot se aplicará en los hospitales de Bariloche, Viedma, Roca, Cipolletti, Choele Choel, Regina, San Antonio Oeste, Río Colorado, El Bolsón, Catriel, Allen, Jacobacci y Sierra Grande.

El nuevo sistema permitirá a los usuarios de estos hospitales gestionar sus turnos de manera digital, conocer la cartilla de profesionales, especialidades y disponibilidad horaria.

Para el ministerio será además una base de datos de los usuarios con la que podrá interactuar para la realización de campañas preventivas y de vacunación, entre otros objetivos.