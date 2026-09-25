El papa León XIV inició una histórica gira de cuatro días por Francia: qué eventos realizará

El Papa León XIV aterrizó este viernes en Francia para dar comienzo a una visita pastoral e institucional de cuatro días. El pontífice fue recibido por el presidente Emmanuel Macron y la Primera Dama, Brigitte Macron, marcando el inicio del primer viaje de un jefe del Vaticano a la capital francesa desde la histórica visita de Benedicto XVI en 2008.

Con la llegada del avión a París, las campanas de los templos católicos de todo el país comenzaron a repicar al unísono para dar la bienvenida al líder religioso. El gesto simboliza la enorme expectativa puesta en una gira de alta intensidad que movilizará a más de un millón de personas durante el fin de semana.

Durante las primeras horas de su estadía, León XIV encabezó sus primeros compromisos formales con discursos previstos en el Palacio del Elíseo y en la sede de la Unesco. En este último foro internacional, la reflexión sobre el impacto y los desafíos éticos de la inteligencia artificial figura como uno de los ejes temáticos centrales de su mensaje.

Como parte del intercambio protocolar, el presidente galo obsequió al Santo Padre una reproducción de los nuevos vitrales diseñados para la catedral de Notre-Dame. A este presente se sumó una innovadora pieza de biotecnología: un fragmento de ADN sintético que contiene encriptado un ejemplar único del Evangelio.

De la capital a los santuarios del interior: cuáles serán las actividades del Papa León XIV

Tras las reuniones oficiales, el Papa inició un trayecto de 2,5 kilómetros a bordo del papamóvil por las avenidas céntricas de la capital hasta arribar a Notre-Dame. Miles de fieles acompañaron el paso de la comitiva en una jornada marcada por un clima veraniego. Durante el fin de semana, león XIV estará presente en actos religiosos y sociales hasta el lunes 28.

La primera gran cita multitudinaria del programa tendrá lugar este viernes por la noche en el Estadio de Francia. Allí se desarrollará una vigilia masiva que reunirá a unos 80.000 jóvenes de entre 17 y 35 años, para la cual las entradas disponibles se agotaron en apenas una hora, según confirmaron desde la diócesis local.

La actividad del sábado comenzará con una impronta fuertemente social, ya que León XIV visitará un centro dedicado al acompañamiento de refugiados y migrantes en París. Posteriormente, oficiará una misa multitudinaria en la plaza de la Concordia, donde se espera la presencia de más de 600.000 personas ocupando los Campos Elíseos y las arterias vecinas.

Papa León XIV.

Completado el recorrido parisino, la comitiva papal pondrá rumbo hacia la ciudad de Lourdes. En este reconocido centro de peregrinación, el Santo Padre sostendrá un encuentro de carácter reservado y conmovedor con víctimas de abusos sexuales cometidos en el ámbito eclesiástico.

El tramo final del itinerario se desarrollará el lunes en la ciudad de Metz, en el noreste del país. En esa localidad, el Papa pronunciará un importante discurso enfocado en la construcción de la paz y el futuro del proyecto europeo, ante una audiencia que incluirá a jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea.

El viaje concluirá con una celebración litúrgica en la catedral de Metz y una reunión de diálogo interreligioso antes de emprender el vuelo de regreso a Roma por la noche. Toda la travesía cuenta con un imponente dispositivo de seguridad que involucra a 15.000 efectivos policiales para garantizar la tranquilidad durante cada una de las jornadas.

El Papa tiene programado una visita en Argentina para noviembre, con una serie de actividades y visitas que representarán una movilización masiva de creyentes. Previo al viaje visitará otros países, entre ellos Uruguay.

Con información de TN.