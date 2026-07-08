Blokecore: de qué trata la estética que combina fútbol y moda urbana, y cómo llevarla

Hay un estilo que hoy se impone más que nunca por el Mundial 2026: se llama Blokecore y combina fútbol y moda urbana. Te contamos de qué se trata y cómo llevarlo.

Empecemos por desglosar la palabra para entender de donde viene: «Bloke» es la forma coloquial en la que los británicos les dicen a los locos del fútbol que van todas las semanas a la cancha y «Core» una palabra que en el mundo de la moda se usa para definir una estética.

Esta nueva tendencia es literalmente meter camisetas de fútbol adentro de tus outfits de todos los días, pero de una forma poco deportiva y súper estilizada. El secreto está en el contraste. La magia sucede al combinar la camiseta con prendas totalmente opuestas.

Aprovechando la locura total que dejó el Mundial, el street style adaptó las camisetas como si fueran prendas de alta costura y se pueden incluir de distintas maneras. Acá te las contamos.

El mix con Sastrería

Una de las combinaciones más fuertes en redes es usar la camiseta de fútbol abajo de un blazer oversize estructurado, con pantalones de vestir anchos tipo sastreros y mocasines o botas o zapatos en punta. Es un look que sirve para salir o incluso para trabajar si el ambiente es creativo.

Camisetas con Polleras Largas y Encajes

Esto es lo que llaman la estética Blokette, una mezcla de bloke con coquette. La idea es combinar una camiseta de fútbol bien holgada, de colores potentes, con una pollera midi de satén o una falda con encaje. El contraste entre lo bruto/deportivo de la remera y lo delicado de la pollera queda espectacular.

Con bermudas de jean y accesorios «Y2K»

Para un look más urbano, las camisetas van con bermudas de jean o pantalones cargo sueltos. La clave para que no parezca que vas a jugar son los accesorios: se le suman cadenas plateadas, lentes rectangulares, peinados y carteras al hombro bien arregladas.

El datazo de las camisetas: ya no solo se usan las remeras de los clubes actuales o de las selecciones (aunque durante el mundial esta opción es más que bienvenida). La clave es buscar camisetas vintage de los 90 o los 2000. Cuanto más raros los sponsors clásicos como marcas vintage o colores estridentes, más cotiza el look.