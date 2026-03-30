Cortés compra vehículos para Bariloche mediante leasing, por la emergencia ígnea

Entre el equipamiento vial comprado por el municipio hay cuatro camiones aguateros o regadores. Foto: Gentileza

En el contexto de la emergencia ígnea que rige hasta noviembre, declarada en el ejido municipal de Bariloche en adhesión al decreto provincial, el intendente Walter Cortés avanzó con la compra de una flota de vehículos, maquinaria y equipamiento a través de un leasing bancario por unos 2.260 millones de pesos.

La contratación directa se realizó con el banco Patagonia con el objetivo de “adquirir los suministros necesarios, solicitados por las áreas competentes, para la lucha y prevención de los incendios forestales”.

El intendente fundamentó la necesidad de adquirir equipamiento para distintas áreas para colaborar en la lucha contra incendios que coordina el Servicio de prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) debido al “riesgo extremo” en el que se encuentra Bariloche.

Por resolución, Cortés autorizó a la secretaría de Hacienda a adquirir los bienes mediante la modalidad de leasing bancario.

La compra incluye cuatro camiones aguateros/regadores equipados con un tanque de 10.000 litros de capacidad y sistema de riego con un costo de 1.125.163.472 pesos; siete camionetas doble cabina 4×4, una de las cuales debe estar equipada con paragolpes delantero tipo bumper, malacate y baliza/barral led color azul y rojo, con un presupuesto de 456.586.200 pesos; una camioneta Volkswagen modelo Saveiro por 48.716.080 pesos.

Además plantea la compra de maquinaria como una excavadora de 150 hp con un presupuesto de 240.105.475 pesos; una motoniveladora con un motor de 217 hp con una base de 375.230.375 pesos; y diez motobombas marca Stahl con lanzas, mangueras de distintos tamaños, espadas y cadenas para motosierras con un presupuesto de 13.481.050 pesos.

La suma total de la compra descripta en la resolución 895, firmada días atrás por el intendente, asciende a 2.259.282.652 pesos.

Los fundamentos de la compra por la emergencia ígnea

En los fundamentos señaló que “dado el contexto económico actual, los valores estimados” del equipamiento solicitado y las finanzas municipales, “se analizó la posibilidad de realizar contratos de leasing financiero para acceder al uso de los bienes requeridos sin necesidad de efectuar el desembolso íntegro de los recursos que sería necesario en caso de proceder a la compra efectiva”.

Argumentó que la recurrencia de focos ígneos exige un “reequipamiento inmediato de las áreas operativas, dado que la flota municipal y los suministros actuales resultan insuficientes para la magnitud de la contingencias”.

Apara acceder al leasing, el municipio solicitó propuestas y condiciones contractuales a los bancos Nación, Macro y Patagonia y se eligió el último -que es agente financiero provincial- por ser la “mejor alternativa en base a tasas y condiciones de acceso”.

El acuerdo de financiación por hasta 2.300 millones de pesos para leasing tiene destino la compra de rodados, utilitarios, camiones y/o maquinaria vial a una tasa Tamar del 8 % o Fija 40%. El municipio estableció como garantía la coparticipación de impuestos.