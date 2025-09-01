Río Negro lleva obras de infraestructura a más de 2.500 lotes sociales

En Cipolletti, al igual que en otra quincena de ciudades hay lotes de Suelo Urbano, con inversión provincial. Archivo

El programa Suelo Urbano, que ofrece lotes a valor social con infraestructura financiada por el Gobierno, sumó desde el año pasado hasta la actualidad 1.912 beneficiarios, a los que se sumarán 730 próximamente, según destacó la Provincia.

La inversión es de 5.466 millones de pesos a través del IPPV, mediante la cual la Provincia dota de servicios básicos los terrenos para luego lotear y sortear a miles de familias inscriptas en el programa que llega a 18 localidades.

“Esta decisión del Estado provincial de hacer obra pública, permite que muchas familias rionegrinas accedan a un lote con servicios a valores accesibles, con recursos de los rionegrinos invertidos en la búsqueda de soluciones para lograr derechos constitucionales, como son el suelo y la vivienda”, enfatizó el interventor del IPPV, Mariano Lavin.

Desde 2024, IPPV llevó infraestructura a 952 lotes, con una inversión de más de 1.610 millones de pesos, distribuidos en obras en 176 lotes de Catriel, 333 de Fernández Oro, 193 de Cipolletti, 36 de Valcheta, 14 de Ingeniero Jacobacci y 311 de Cinco Saltos.

Actualmente, están en ejecución con distintos grados de avance, obras en 582 lotes que se dividen en: 232 de Choele Choel, 232 de San Antonio Oeste, 60 de Sierra Grande, 36 de Cervantes y 22 de Aguada de Guerra. La inversión provincial supera los 1.416 millones de pesos.

Además, recientemente se realizó la licitación para dotar de infraestructura a 130 lotes de Cinco Saltos y esta semana se abrirán los sobres para 189 de Bariloche, mientras que a mitad de mes sucederá lo mismo con 59 de Sierra Grande. El presupuesto oficial de los trabajos para estos 378 lotes asciende a 2.401 millones de pesos.

Quedan en carpeta avanzar con obras en otros 730 lotes de Villa Regina (220), Cipolletti (153), Mainqué (96), Fernández Oro (72), Contralmirante Cordero (66), Guardia Mitre (46), Dina Huapi (45) y General Roca (32).