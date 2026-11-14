Italia y una millonaria multa a Meta por acceder a fotos de usuarios sin consentimiento

La autoridad italiana de protección de datos sancionó a Meta, empresa matriz de Facebook, con una multa de 805 millones de euros (887 millones de dólares) por acceder a fotografías, videos y metadatos de usuarios sin obtener su consentimiento específico ni informarles adecuadamente.

Italia multó a Meta por acceder a fotos sin consentimiento

Según detalló AFP, la infracción se produjo a través de la aplicación de Facebook para dispositivos Android y está vinculada con la función «Obtener sugerencias de la galería», disponible desde 2023. Esta herramienta propone fotografías y videos almacenados en el teléfono como posibles contenidos para publicar mientras los usuarios navegan por la red social.

Según explicó el organismo italiano, Facebook solicitaba un único permiso para acceder a la galería del dispositivo, acompañado de un aviso genérico que invitaba a «activar otras funciones». Esa notificación no permitía comprender que la autorización también habilitaba el acceso a las imágenes para generar sugerencias de publicaciones.

La autoridad consideró que Meta no obtuvo un consentimiento específico ni proporcionó información suficiente sobre el tratamiento de esos datos personales.

La sanción se suma a otros cuestionamientos judiciales que enfrenta la compañía. A finales de octubre, Meta fue condenada en Nuevo México, Estados Unidos, a pagar 25.000 millones de dólares por haber engañado durante más de diez años a los habitantes de ese estado sobre el uso de sus datos. La empresa rechazó esa decisión y la calificó como una «tasa» sobre la libertad de expresión.

La multa italiana también figura entre las más elevadas aplicadas a una tecnológica en ese país. En 2021, Amazon recibió una sanción superior a los 1.100 millones de euros por infringir normas de competencia, posteriormente reducida a 752 millones tras un recurso.