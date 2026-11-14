Un descenso en juego, tres partidos en simultáneo: la última fecha de la Liga Confluencia, al rojo vivo

Círculo viene de dos triunfos importantes ante Fernández Oro y Cipolletti y este domingo recibirá a Argentinos del Norte con el objetivo de sellar su permanencia. (Foto: Círculo Italiano)

La última fecha de la Liga Confluencia estará cargada de tensión. Este domingo, desde las 15, se jugarán tres partidos en simultáneo que definirán la lucha por la permanencia en Primera, en una jornada que llega después de los cuatro adelantos del jueves, que dejaron a Deportivo Roca y Atlético Regina en la cima del torneo Clausura, con 29 puntos cada uno, por lo que deberán disputar un desempate para definir al campeón.

Unión Deportiva Catriel, que ocupa el 13° puesto de la tabla anual con 25 puntos y hoy estaría descendiendo, visitará a Fernández Oro, que ya perdió la categoría tras caer 3-1 ante Petroleros Pampeanos en la jornada anterior. El Trueno Verde quedó último, con 20 unidades, y jugará en la zona Ascenso durante la próxima temporada.

Sin embargo, a la Depo no le alcanzará solamente con ganar para asegurar su permanencia. También deberá esperar otros resultados, especialmente el de Círculo Italiano (26), que recibirá a Argentinos del Norte en el Dante Vesprini. El conjunto reginense depende de sí mismo y, si consigue los tres puntos, continuará en Primera.

El otro partido clave será el que protagonizarán Deportivo Huergo y Pillmatún, ambos con 28 unidades en la tabla anual. Los dos tienen asegurado, al menos, un lugar en el repechaje por la permanencia. Si empatan, garantizarán su continuidad en la zona Campeonato.

En cambio, si hay un ganador, el equipo que pierda podría quedar involucrado en un desempate por el segundo descenso. Para que eso ocurra, Catriel deberá vencer a Fernández Oro y alcanzar los 28 puntos.

En cuanto a los ascensos, San Isidro y Chichinales aseguraron su lugar en la Primera División para la temporada 2027. Además, el Social se consagró campeón del torneo Clausura de la zona Ascenso.

Así está la tabla general de la zona Campeonato

Atlético Regina (59) Deportivo Roca (57) La Amistad (40) Unión (37) Petroleros Pampeanos (37) Argentinos del Norte (37)* Cipolletti (34) – Se le descontaron 3 puntos. Cimac (31) San Martín (29) Pillmatún (28)* Deportivo Huergo (28)* Círculo Italiano (26)* Catriel (25)* Fernández Oro (20)*

* Tienen pendiente su partido correspondiente a la fecha 13.