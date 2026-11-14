Lilita Carrió se metió en la interna entre el Gobierno y Patricia Bullrich: «Ella es así y siempre lo fue»

Elisa Carrió cuestionó al presidente Javier Milei y se refirió a las diferencias políticas con Patricia Bullrich, titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Aunque destacó las condiciones personales de la exministra de Seguridad, advirtió sobre sus aspiraciones políticas: “Yo la quiero mucho, pero ella busca el poder”.

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con Lorena Maciel, en el programa Futuro Imperfecto de Radio con Vos. Allí, la referente de la Coalición Cívica recordó su vínculo con Bullrich durante la etapa de Cambiemos y cuestionó tanto al Presidente como a su entorno.

Carrió analizó las diferencias entre Patricia Bullrich y Javier Milei

Al ser consultada sobre la posibilidad de que Bullrich construya un proyecto político propio y tome distancia del oficialismo, Carrió sostuvo que su comportamiento no le resulta extraño. “Ella es así y lo fue siempre”, afirmó.

Las declaraciones se producen en un escenario de diferencias entre Bullrich y Milei. En las últimas semanas, la senadora reclamó mayor autonomía para el funcionamiento del bloque libertario y manifestó su intención de impulsar una agenda legislativa propia.

Entre los temas que generaron diferencias aparece el tratamiento de la ley de Ludopatía Infantil, además de otras iniciativas que Bullrich pretende llevar adelante en la Cámara alta sin supeditarse a las prioridades de la Casa Rosada.

Carrió también recordó un episodio de su relación política con la senadora. Contó que, después de una derrota electoral, Bullrich le comunicó que quería abandonar el espacio para sumarse al sector de Mauricio Macri.

“Me dijo: ‘Quiero que me echen, Lilita, porque me quiero ir con Macri’”, relató Carrió. Según recordó, su respuesta fue: “Bueno, querida, arreglá con Adriana. Al final se fueron los dos”.

La relación de Carrió con Bullrich y su rechazo al Presidente

Pese a las diferencias políticas, la exdiputada destacó la lealtad personal de Bullrich durante los años que compartieron espacio. Sin embargo, aclaró que esa valoración no significa un respaldo electoral al oficialismo.“Que yo diga que Patricia es buena no quiere decir que voy a votar a La Libertad Avanza”, señaló. Sobre Milei, fue todavía más contundente: “Jamás votaría a Milei”.

La dirigente también apuntó contra la forma de expresarse del Presidente y consideró que sus declaraciones representan un problema para la convivencia política. “El lenguaje del Presidente es de una violencia que yo ya la hablo en el contrato moral”, sostuvo. También hizo referencia a las agresiones verbales y la subestimación que sufren las mujeres.

Cuando le preguntaron por el papel de Karina Milei frente a las declaraciones de su hermano, respondió: “Él y ella son lo mismo”. Ante la observación de que la secretaria general de la Presidencia suele mantener un perfil público más bajo, Carrió insistió: “No, pero no habla”.

El mensaje del papa León XIV y la interpretación de Carrió sobre Argentina

Otro de los ejes de la conversación fue la reciente visita del papa León XIV a la Argentina. La referente de la Coalición Cívica interpretó que el mensaje del Pontífice interpela directamente a la dirigencia política y expone sus dificultades para reconocer la realidad.

“Es un espejo donde no se pueden mirar”, afirmó sobre las palabras del Papa. Según su lectura, León XIV planteó la necesidad de recuperar la realidad frente a la manipulación de los datos y reconocer la dimensión espiritual de las personas.

Además, consideró que el actual Pontífice pudo regresar a la Argentina porque transmite un mensaje de unidad, a diferencia de su antecesor, a quien vinculó con las disputas de la política local. “En cambio, este hombre, que siempre unió, pudo volver a su lugar. Que esto nos enseñe qué es la unidad”, expresó.

Por último, Carrió descartó la posibilidad de regresar a la actividad política y aseguró que disfruta de haberse alejado. Recordó que su retiro también buscó dar lugar a otros dirigentes dentro de la Coalición Cívica.

“Yo detesto la política, por eso yo siempre la viví como un deber”, explicó. Sobre la posibilidad de construir una alternativa electoral, cuestionó la falta de generosidad entre los dirigentes y sostuvo: “Nadie va a cerrar la grieta si no tiene un espíritu realmente de generosidad”. También criticó la lógica de las negociaciones: “Yo no veo espíritu de generosidad en la política, es toma y daca”.