Cementerio de Cipolletti «al límite»: intiman a familias por más de 600 nichos vencidos

El municipio de Cipolletti notificó a más de 600 responsables de nichos y sepulturas con arrendamientos vencidos, en el marco de un proceso de reorganización del cementerio local ante la falta de espacio disponible. La medida quedó formalizada en el último boletín oficial y se apoya en la emergencia declarada para el predio en el 2024.

Desde el segundo párrafo, la palabra oficial. El secretario de Servicios Públicos de la municipalidad de Cipolletti, Adrián Artero, explicó a Diario RÍO NEGRO que la situación no es crítica, pero sí ajustada. «No tenemos una emergencia grande, pero estamos con los lugares muy justos», señaló.

El funcionario indicó que el procedimiento apunta a vencimientos antiguos. «Todo lo que esté vencido de 2015 para atrás y no se regularice se va a levantar para avanzar con cremaciones y poder hacer lugar», explicó, al tiempo que remarcó la baja respuesta de los contribuyentes.

Artero sostuvo además que el sistema es sostenido casi en su totalidad por el municipio. «No hay grandes aportes de la gente y lo está bancando todo el municipio», afirmó. En ese contexto, detalló que la cremación es una práctica habitual: «Venimos cremando todo el año, alrededor de 200 cada tres meses».

Foto: Flor Salto, archivo.

Cementerio de Cipolletti en emergencia: cómo regularizar los arrendamientos vencidos

De acuerdo con el boletín oficial, el municipio intimó a responsables de sepulturas y nichos con arrendamientos vencidos, tanto en tierra como en nichos. Las notificaciones otorgan un plazo de 15 días corridos para regularizar la situación o retirar los restos.

Los edictos establecen que, si no se presenta ningún responsable dentro del plazo fijado, el municipio podrá avanzar con la exhumación de restos, su traslado al osario general o su cremación y depósito en el cinerario, según corresponda.

Desde el Ejecutivo aclararon que no se trata de una decisión aislada ni repentina, sino de una acción administrativa que busca ordenar el predio y garantizar su funcionamiento, frente a una demanda sostenida y una baja respuesta de los contribuyentes.

Se puede regularizar en el área de Recaudación del municipio, en la sede ubicada en Yrigoyen y Villegas, en el centro de Cipolletti.

Una situación que viene de años en el cementerio de Cipolletti

La situación del cementerio de Cipolletti se viene abordando desde 2024, cuando el municipio advirtió dificultades vinculadas a la disponibilidad de espacio y a la acumulación de deudas por arrendamientos de sepulturas y nichos, en algunos casos con atrasos de larga data.

En ese marco, el Poder Ejecutivo municipal había iniciado intimaciones para que los responsables regularizaran los pagos de conservación dentro de plazos administrativos, con la posibilidad de retirar los restos en aquellos casos donde no hubiera respuesta. La baja adhesión a esas notificaciones llevó a reforzar el esquema de ordenamiento.

Según se informó en su momento, el problema se fue profundizando con el paso del tiempo, con más de 3.000 familias registradas con deudas hasta el 2024, lo que redujo de manera significativa la disponibilidad de fosas y nichos, sin margen inmediato para nuevas aperturas ni ampliaciones del predio.

Durante 2024, la gestión del intendente Rodrigo Buteler, en un contexto de restricciones económicas, sostuvo estas medidas como una herramienta administrativa para garantizar el funcionamiento del cementerio y evitar una saturación total del servicio.

Uno de los puntos que aceleró el proceso fue el costo de las cremaciones que el municipio venía afrontando para liberar espacio. El presupuesto estimado para contratar 100 cremaciones supera los $38 millones, un gasto que el Ejecutivo consideró difícil de sostener dentro de su esquema financiero. A esto se sumó la dificultad para ubicar a familiares responsables, especialmente en casos con deudas acumuladas por más de 20 años.