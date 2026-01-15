Río Negro apuesta por un futuro energético: más de 3600 estudiantes se formaron en energía  

El Gobierno de Río Negro, duante el 2025, se mantuvo trabajando en el Programa Provincial de Formación Energética con articulación entre la Secretaría de Energía y Ambiente, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos y el Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG). El mismo se desarrolló en siete colegios técnicos de la provincia, capacitando docentes y entregando equipamiento para preparar a más de 3.600 estudiantes.

El impacto del plan se tradujo en talleres modernizados y equipados para prácticas alineadas a escenarios reales de trabajo. En total, el programa llega a 3.612 estudiantes y contempla 739 herramientas y equipos de última generación para fortalecer la formación en áreas clave como electricidad, electrónica, electromecánica y química.

Diferentes escuelas técnicas de la provincia recibieron equipamiento para la formación. Foto Gobierno de Río Negro.

Las entregas de equipamiento se realizaron de manera progresiva en cada localidad, comenzando por Cipolletti y continuando en el resto de las sedes, con herramientas, instrumental de medición, bancos de trabajo y simuladores que permiten replicar condiciones de trabajo de la industria dentro del aula. La reciente incorporación del CET 1 de General Roca en la última parte del año, permitió que el programa se aplique en siete instituciones. También ya estaban incluidos el CET 9 (Cipolletti), CET 7 (Catriel), CET 16 (Cinco Saltos), CET 8 (Allen), CET 12 (Sierra Grande) y el CET 19 (San Antonio Oeste).

De esta manera, el Gobierno Provincial consolidó el crecimiento del programa, que se suma a otras vinculaciones propiciadas desde el Estado entre el sistema educativo público y el sector privado. El impacto global de esa articulación con la industria, por fuera del presupuesto escolar es cercana al millón de dólares y también alcanza a otros establecimientos educativos, no sólo a los colegios técnicos.

El Gobernador Alberto Weretilneck remarcó que el crecimiento de Río Negro necesita una educación que acompañe los cambios productivos: “Lo que nosotros estamos buscando es que las oportunidades que estamos teniendo en la provincia tengan un sostén en la educación”. Y agregó: “es importante que la educación pública rionegrina también forme a los jóvenes que quieran ser parte de este nuevo entramado laboral, productivo y económico”.

Hacia el cierre del año se realizó un encuentro final con entrega de certificados, donde docentes de seis localidades compartieron experiencias, aprendizajes y prácticas vinculadas al proceso formativo . Foto Gobierno de Río Negro.

A lo largo del año se dictó un ciclo de capacitación destinado a 150 docentes, con instancias presenciales y virtuales para garantizar participación en todo el territorio. Dentro de los módulos, se trabajaron contenidos vinculados a seguridad e higiene industrial, normativa y buenas prácticas, con apoyo de profesionales del sector. En una de las jornadas, especialistas de las operadoras que participan del programa compañaron la formación en seguridad industrial, reforzando el perfil colaborativo del programa.

Llevar el programa al aula

De cara a la etapa que sigue, la Provincia pone el foco en la aplicación concreta dentro de las aulas: con talleres equipados y docentes formados, el programa avanza hacia más horas de práctica, más entrenamiento con herramientas actuales y más oportunidades para que las y los estudiantes egresen con competencias alineadas al presente y futuro del trabajo en Río Negro.

Asimismo, el CET 1 de General Roca ya fue incorporado mediante un acta compromiso y se prevé que durante la primera parte del año se formalice el acuerdo con el IAPG, fortaleciendo la continuidad del programa y su alcance territorial.