Río Negro reduce costo estatal en papel por la digitalización, con disparidad en sus gastos y áreas con subas

El plan para eliminar totalmente el uso de papel en el Estado rionegrino tiene como horizonte marzo de 2027, pero sus primeros efectos ya comienzan a reflejarse en los números oficiales. En el 2025, el gasto de ese insumo registró una caída significativa en la administración pública provincial.

Un informe de Modernización -según los registros de ejecuciones- indica que la Provincia pasó de gastar $488 millones en 2024 a casi $206 millones el año pasado. La diferencia ronda los $282 millones, es decir, una reducción del 57,8%.

La disminución de esos costos de la Provincia se ubica en el 67,9% cuando se consideran los índices inflacionarios del período en análisis.

Los registros de costos muestran diferencias marcadas. Cuatro organismos concentran las principales erogaciones de papel: Jefatura de la Policía, Educación, Ipross y Salud. Lo siguen Desarrollo Humano y Gobierno.

Reducción 67,9% Es la disminución del gasto en papel consignado -en términos reales- por el informe de Modernización.

98% El porcentaje de caída de las erogaciones totales por papel en el ministerio de Educación y la obra social provincial.

Las bajas mayores de desembolsos por ese concepto llegaron al 98% y se detectaron en Educación (las erogaciones en el año se redujeron de $125 millones a apenas $3 millones) y en el Ipross (de $65 millones a poco más de $1,6 millones). El descenso en la Policía estuvo en el 80% ($136 millones en 2024 a unos $35 millones en 2025).

Áreas que más gastaron en papel en 2025: Desarrollo Humano, Gobierno, Secretaría General y Agencia de Recaudación

El ranking de partidas disminuidas incluye también a Hacienda (-98%), Fiscalía de Estado (-76%), Contaduría (-67%), Desarrollo Económico (-64%), Obras Y Servicios Públicos (-59%), Salud (-43%), Seguridad (-36%) y Energía (-16%).

En cambio, hay carteras que registraron incrementos en esos desembolsos el año pasado: Desarrollo Humano (+89%), Gobierno (+88%), Secretaría General (+59%) y Agencia de Recaudación.

Recientemente, un decreto reafirmó la despapelización en el Estado provincial, con la implementación del plan «Río Negro Papel Cero», que impulsa la digitalización total de los trámites administrativos a través de herramientas como la firma digital, los expedientes electrónicos y sistemas de gestión como el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), el Ecosistema Digital de Integrabilidad (EDI), el Ecosistema de Trámites del Estado Rionegrino (ETER) y la Identidad Digital Rionegrina (IDR). Además, se prevé que los ciudadanos puedan realizar sus trámites de forma íntegramente digital a través de la app «Soy Río Negro», que centraliza los servicios estatales.

En algunas oficinas, el expediente papel ya es casi inexistente. Foto: Marcelo Ochoa.

Actualmente, el grado de digitalización varía según el organismo. Algunas áreas ya lograron avanzar significativamente y prácticamente dejaron de depender del papel, como Modernización, Hacienda, Seguridad, Gobierno, Trabajo, Turismo, Energía, Secretaría General, la Agencia de Recaudación Tributaria, Lotería y DPA. Otros organismos, entre ellos Salud, Desarrollo Económico, Ipross y Registro Civil, cuentan con avances parciales. En tanto, Educación, Obras Públicas, Policía, Idevi y Vialidad aún tienen un nivel más limitado de digitalización.

Estas cifras muestran que la digitalización y la reducción de consumo de papel no avanzan de manera uniforme en toda la administración, pero la tendencia general es clara, la disminución del gasto evidencia que la despapelización ya comenzó a producir resultados concretos, incluso antes de alcanzar su implementación plena programada para antes del 30 de marzo de 2027, como establece el reciente decreto N° 179.

Las subas en la Justicia y la Legislatura

El informe de Modernización no consigna a los otros Poderes, pero las ejecuciones de Contaduría -según partidas 231 de papel de escritorio/cartón y 232 de computación- indican que sus erogaciones del año pasado subieron en relación a los desembolsos del 2024.

Aun con sus avances en la digitalización, el Poder Judicial totalizó pagos por $17,96 millones en el 2025 frente a los 1,36 millones del ejercicio anterior.

Por su parte, la Legislatura estuvo en los 319 mil pesos en el 2024 y, en el periodo posterior, se aproximó a los 15,5 millones.

Las particularidades indican que las oficinas judiciales concentran sus usos en el «papel de escritorio o cartón», según la clasificación de la partida. En su caso, es inexistente la utilización y compra del destinado «para computación» -partida 232- cuando en la Legislatura es todo lo contrario. Esta calificación constituye el 99% de los desembolsos por los requerimientos de las oficinas legislativas.