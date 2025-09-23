Roca exige la urgente conformación del Consejo Local de Salud

Este martes el Concejo Deliberante de Roca aprobó por mayoría un comunicado en el que solicita de manera urgente a la Dirección del Hospital Francisco López Lima que convoque a la conformación del Consejo Local de Salud. La única abstención fue de la concejal Belén Bavastri, del bloque Juntos Somos Río Negro.

El pedido se fundamenta en la falta de funcionamiento del Consejo Local de Salud desde 2019, lo que implica «un incumplimiento de la normativa provincial vigente». Además, destaca su importancia como «un órgano fundamental tendiente a garantizar el mejor funcionamiento del Hospital Local».

En el recinto, el debate fue intenso. La mayoría de los concejales coincidieron en remarcar que el “desfinanciamiento a la Salud” se da tanto a nivel gobierno nacional pero también «a nivel provincial desde hace 10 años”. También hicieron hincapié en la necesidad de reconocer la tarea del personal y atender los reclamos salariales “que parece que no están dentro de las reformas que el ministro ha hecho tan prontamente”.

En la misma línea, el concejal Nicolás Paschetta, del bloque Pasión por Roca, sostuvo que el pedido de reactivación del Consejo Local “no es un reclamo nuevo” y que la desinversión en materia de salud es “total”. “El Consejo tiene una razón de ser y lo establece por ley: es un nexo entre la comunidad y el sistema de salud, y hoy, por una decisión política, esta ley no se cumple hace más de seis años”, indicó.

Foto: Juan Thomes.

Paschetta agregó que el deterioro es evidente en la infraestructura: “Tenemos un hospital que se cae más en pedazos, pero lo pintamos de afuera, le ponemos unas luces y parece más bonito. Pero adentro del hospital suceden situaciones donde hay salas y espacios abandonados, dificultades de ventilación, las ambulancias sin el mantenimiento debido y faltan insumos de limpieza”. Entre otras carencias, también mencionó la falta de personal y de medicamentos.

Por su parte, la concejal Nadia Ortiz, también del bloque Pasión por Roca, remarcó que frente a un reclamo histórico sin avances queda en evidencia que “a este gobierno de Juntos Somos Río Negro, al gobernador Alberto Weretilneck, no le interesa que activemos el Consejo de Salud”.

La única abstención fue la de Belén Bavastri, del bloque Juntos Somos Río Negro, quien defendió la gestión provincial. Detalló que en los últimos años se sumó personal, afirmó que “no hay falta de insumos” y lamentó que “a un mes de las elecciones se haga politiquería con esto”.

El pedido de reactivación del Consejo Local de Salud de Roca

El reclamo, que lleva años, tomó nuevo impulso en los últimos meses a partir de distintas gestiones realizadas por la multisectorial conformada por organizaciones sociales, políticas, culturales y trabajadores de la salud. Primero dirigieron pedidos a la exdirectora del hospital, Susana Maresi, y más recientemente a la actual directora, Silvana Aguilar, quien asumió en julio. Aguilar informó a este medio que en agosto que volvió a remitir la solicitud al Ministerio de Salud para que se realice el llamado al Consejo Local, aunque hasta el momento no hubo respuesta desde Viedma.

Sin embargo, ayer, la provincia envió una contestación que no conformó a los integrantes de la multisectorial. Desde el espacio señalaron que se trató de “una respuesta que no resuelve”, ya que solo se informó que se dio inicio a un expediente para armar una junta electoral.

Blanca Pipo, jubilada del hospital e integrante de la multisectorial, explicó a Diario RÍO NEGRO la importancia de la apertura del Consejo Local de Salud: “El organismo lo que hace es visualizar las políticas de salud, ver las necesidades inmediatas, proponer el refuerzo de determinadas áreas, poder participar de lo que es el presupuesto del hospital. Es como en una casa: uno no puede funcionar sin saber cuánto ingresa y cómo asignar esos recursos de acuerdo a las necesidades más importantes”.

El proyecto señala que el organismo cuenta con 17 funciones específicas, entre las que se encuentran supervisar y evaluar las acciones de salud desarrolladas en el Área Programa, elaborar el proyecto de presupuesto anual y controlar la gestión técnico-administrativa del hospital. Sus funciones están establecidas por la ley provincial N° 2570.

Esto resulta fundamental para planificar estrategias que garanticen la atención de personas sin cobertura social y para controlar los convenios con obras sociales y la gestión de cobros, entre otras tareas.

El documento también advierte que “es de público conocimiento el deficiente funcionamiento del hospital Francisco López Lima, debido a la carencia de elementos básicos, la falta de insumos y la escasez de profesionales”. Además, señala que “sin insumos, sin una infraestructura adecuada y sin médicos que trabajen en el hospital, no es posible garantizar el acceso a la salud; en consecuencia, tampoco puede asegurarse el derecho a la vida”