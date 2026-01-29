El Ejército construye dos puentes sanitarios en la Isla 132 para la Fiesta de la Confluencia 2026

Estarán en la intersección de la calle Bahía Blanca y el Arroyo Durán del 02 al 12 de febrero. Foto: Florencia Salto.

Se están instalando dos puentes sanitarios para facilitar el acceso del personal de salud a la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026. La decisión surgió a partir de un convenio de colaboración entre la Municipalidad de Neuquén y la VI Brigada de Montaña del Ejército Argentino, aprobado por decreto.

El convenio fue firmado el 18 de diciembre del 2025 y estableció que las pasarelas estarán en la intersección de la calle Bahía Blanca y el Arroyo Durán, en proximidades del acceso al predio, del 02 al 12 de febrero.

En los considerandos del decreto 59 firmado el pasado 16 de enero, se analizó que la fiesta «resulta un evento de masiva concurrencia y gran magnitud», lo que hace necesario «coordinar acciones a efectos de facilitar el ingreso y egreso de personal sanitario y su utilización para una eventual evacuación de la Isla 132».

El municipio otorgará $70 millones al Ejército para el armado y desarmado de los puentes. Además, se encargará previamente de la nivelación del terreno, aportará a los gastos de combustible y de racionamiento del personal.

Por la enorme concurrencia de personas en cada edición, las pasarelas sobre el Arroyo Durán buscarán garantizar una vía rápida de ingreso y egreso del personal sanitario durante la fiesta nacional.

También serán utilizadas como salidas de emergencia para evacuar al público en caso de una eventualidad en la Isla 132 en los cuatro días del evento.

¿Qué objetos no se pueden llevar a la Fiesta de la Confluencia 2026?

Como en todos los años, la Policía de Neuquén recordó que objetos no pueden llevarse al predio de la Fiesta de la Confluencia. Estará prohibido ingresar con:

Bebidas alcohólicas.

Elementos inflamables (desodorantes, perfumes, repelentes, alcohol, encendedores).

Objetos cortopunzantes (cuchillos, tijeras, vidrios).

Reposeras, sombrillas o conservadoras.

Día a día: la grilla de artistas en la Fiesta de la Confluencia

Jueves 5 de febrero

Rombai

Migrantes

Luciano Pereyra

Karina

Viernes 6 de febrero

FMK

Lautygram

Tuli

Roze

Angela Torres

Luckra

Sábado 7 de febrero

La Beriso

Bersuit Vergarabat

Kapanga

No Te Va A Gustar

Domingo 8 de febrero