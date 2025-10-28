El nuevo Código Civil y Comercial de Neuquén estará listo recién en 2026

La Legislatura de Neuquén le otorgará una prórroga de seis meses a la comisión especial que es la encargada de elaborar el proyecto de nuevo código Procesal Civil y Comercial de la provincia. En principio el texto iba a estar terminado este año, pero finalmente se acordó extender el plazo.

La iniciativa tiene un avance «del 70%», dijo el presidente de la comisión Ernesto Novoa (jefe del bloque oficialista) en septiembre pasado. La discusión del articulado comenzó en abril.

Sin embargo, Novoa junto a otros diputados y diputadas presentaron un proyecto de resolución para que la Cámara apruebe esta extensión.

Lo justificaron en que los aportes cosechados en las reuniones con representantes del Tribunal Superior de Justicia, la defensa pública, el Colegio de Abogados y Procuradores y las universidades, entre otros actores «ha enriquecido de manera sustancial el debate, aportando miradas plurales, experiencias prácticas y conocimientos técnicos que resultan imprescindibles para dotar al futuro Código Procesal Civil y Comercial y Código Procesal de Familia de la mayor calidad jurídica y operatividad posible».

«Sin perjuicio de los avances alcanzados, la envergadura y complejidad de la tarea encomendada torna aconsejable disponer la prórroga del plazo de funcionamiento», agregaron.

Este período comenzará a contarse a partir del 28 de octubre de 2025, con posibilidad de extenderlo excepcionalmente seis meses más si el texto no está concluido en abril de 2026.

La comisión la encomendó la redacción del anteproyecto a la reconocida jurista mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci y a su par Gustavo Calvinho.

Esta reforma será un punto de inflexión para la provincia, algo similar a lo que ocurrió en 2014 con la modificación del código Procesal Penal que estableció el sistema acusatorio por el cual se resuelven los conflictos en audiencias orales y públicas.