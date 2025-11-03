Rolando Figueroa habló con Diego Santilli tras su designación en Interior: «Tengo buena relación»

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, es otro de los mandatarios que felicitó al flamante ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, tras su designación el domingo en el gabinete de Javier Milei. El nuevo funcionario tendrá a su cargo la relación con las provincias y deberá acordar la aprobación del Presupuesto 2026 y las reformas laboral e impositiva que pondrá en discusión el oficialismo. «Tengo buena relación», adelantó Figueroa, quien compartió funciones cuando era diputado nacional.

Según dijo este lunes a Diario RÍO NEGRO, habló con Santilli ayer luego de que se conociera su designación en el gabinete nacional.

«Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro», publicó en su cuenta de X el presidente.

El nombramiento es en reemplazo de Lisandro Catalán, quien renunció a su cargo el viernes a la noche, minutos después de que hiciera lo mismo Guillermo Francos como jefe de Gabinete.

Santilli, dirigente del PRO, viene de ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires con la lista de La Libertad Avanza, luego de que se bajara la candidatura de José Luis Espert.

La reacción de Rolando Figueroa

Rolando Figueroa coincidió con Diego Santilli cuando ambos eran diputados nacionales. Ambos asumieron sus mandatos en 2021: Figueroa por el MPN y Santilli por el PRO.

«Tengo buena relación», aseguró sobre el «Colo», quien ahora deberá hacer de articulador entre los gobernadores para traccionar las reformas de Milei en el Congreso.

Francos era uno de los principales interlocutores y su salida abre interrogantes sobre cómo será la relación ahora del gobierno con las provincias.

Alberto Weretilneck de Río Negro también lo felicitó a Santilli hoy y dijo que va a contar con el «acompañamiento y colaboración para fortalecer el trabajo conjunto entre Nación y las provincias».