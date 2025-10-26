Provincia por provincia el resultado de las elecciones 2025: La Libertad Avanza obtiene más del 40% de los votos en todo el país

El resultado electoral redefine las mayorías en el Congreso y confirma el fin del bipartidismo clásico. Libertarios, peronistas y partidos provinciales configuran un mapa político multicolor, donde los acuerdos coyunturales serán clave para sostener la gobernabilidad. Las provincias entran en una fase de equilibrios inestables y poder compartido.

Resultados preliminares publicados en https://resultados.elecciones.gob.ar/

La Libertad Avanza gana en Santa Fe, según datos del gobierno provincial

Los primeros resultados extraoficiales en Santa Fe marcan una tendencia clara: La Libertad Avanza (LLA) se encamina a ganar la elección legislativa con una ventaja considerable. De acuerdo con los datos de las mesas testigo relevadas por el gobierno provincial, el espacio que responde al presidente Javier Milei alcanzaría el 38% de los votos, seguido por Fuerza Patria con un 27%, y Provincias Unidas, con el 18%.

El panorama fue confirmado en una conferencia de prensa brindada pasadas las 20.30 por el presidente del Partido Socialista, Joaquín Blanco, referente del frente Provincias Unidas, quien explicó que los números surgen de una muestra de 257 mesas distribuidas en toda la provincia.

Para Provincias Unidas, La Libertad Avanza ganó la elección de diputados en Santa Fe. Foto: El Litoral

Según el dirigente, el relevamiento “permite tener una visión precisa y una tendencia que ya puede considerarse definitiva”, dado que abarca tanto localidades del interior como de los principales centros urbanos.

Si la tendencia se confirma con el escrutinio provisorio, La Libertad Avanza consolidará un nuevo avance en el interior productivo del país y reforzará la presencia libertaria en uno de los distritos electorales más relevantes del mapa nacional.

En Córdoba empiezan los festejos libertarios

Se habla de una tendencia favorable para con La Libertad Avanza sobre el exgobernador de Córdoba.

Córdoba vivió este domingo una jornada electoral tranquila y ordenada, marcada por una alta expectativa política en torno a los resultados que comenzarán a difundirse pasadas las 21. Aunque todavía sin datos oficiales, los primeros relevamientos locales daban cuenta de un desempeño más que favorable para La Libertad Avanza (LLA), que habría logrado imponerse sobre Provincias Unidas, el espacio que lidera el exgobernador Juan Schiaretti.

La participación rondó el 67 % del padrón, según estimaciones de la Cámara Nacional Electoral. En varias escuelas de la capital y del interior se registraron largas filas durante el mediodía, aunque el proceso de votación se desarrolló sin demoras importantes.

“El arranque fue muy bueno: a las 8.30 ya funcionaban más del 90 % de las mesas”, destacó el secretario electoral federal, Guillermo Fernández, quien valoró la organización en una provincia con casi tres millones de votantes habilitados.

El clima político y las primeras señales

Los sondeos a boca de urna difundidos por medios cordobeses apuntaban a una muy buena elección del espacio libertario, sobre todo en el interior provincial, mientras que el oficialismo local confiaba en sostener su caudal en la capital y el Gran Córdoba.

Desde la radio Cadena 3 señalaron que “LLA espera repetir su victoria en Córdoba”, en un escenario de fuerte competitividad y paridad. El resultado en esta provincia será clave para el mapa político nacional. Córdoba representa casi el 9 % del padrón electoral del país y suele tener un peso decisivo en elecciones legislativas y presidenciales.

Entre los mensajes que se sumaronse expresó el diputado Rodrigo de Loredo, quien, aunque no integra las filas libertarias, reconoció el resultado alcanzado por ese espacio en la provincia. «Argentina elige no ir para atrás y esa es una buena decisión para los desafíos que aún tiene nuestro país. LLA hizo una gran elección en Córdoba, felicito a Javier Milei y a Gonzalo Roca».

El legislador cordobés Gregorio Rodríguez Maqueda celebró los primeros resultados con un mensaje contundente en redes sociales: «Histórico: épica derrota del extinto caudillo Juan Schiaretti y del nefasto desgobierno de Martín Llaryora».

De acuerdo con los sondeos preliminares y algunas bocas de urna, el partido Libertario habría logrado un desempeño destacado en varios distritos del país, incluida la provincia de Córdoba, donde habría obtenido una mayoría de votos frente a las fuerzas tradicionales.

La elección en Córdoba tuvo, además, un condimento especial: fue la primera prueba a nivel nacional de la Boleta Única de Papel, un sistema que la provincia utiliza desde hace más de una década en sus comicios locales. Su implementación fue seguida de cerca por las autoridades electorales, ya que busca simplificar la emisión del voto y evitar demoras o ausentismo entre las autoridades de mesa.

Lo que viene

Los primeros resultados oficiales se conocerán pasadas las 21 a través del portal oficial (resultados.elecciones.gob.ar). El escrutinio definitivo comenzará el martes a las 18 en la sede de la Justicia Federal con competencia electoral.

Más allá de los números, el desempeño de La Libertad Avanza en Córdoba podría reconfigurar el tablero político nacional y consolidar su presencia parlamentaria, en un distrito históricamente clave para cualquier fuerza que aspire a ganar en la Argentina.

Noticia en construcción