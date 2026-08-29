Pulseada en Diputados: la oposición se unifica para sesionar y el oficialismo busca evitar el quórum

La oposición dejó claro su plan de unirse para impulsar una sesión en septiembre con el fin de tratar varios temas que son de su interés. Como respuesta, La Libertad Avanza comenzó a mover las primeras fichas con la intención de romper el quórum y frenar el avance.

El oficialismo se prepara para frenar a la oposición

El miércoles pasado en el recinto, los bloques opositores se alzaron con 133 votos en una moción de apartamiento y si bien no consiguió el objetivo inmediato, la cosecha les permitió ilusionarse con alumbrar una sesión propia en base a temas que propusieron con anterioridad como el endeudamiento familiar y la emergencia en Discapacidad.

Sin embargo lo que la oposición imaginó como un piso de votos a su favor, casi de forma inmediata se convirtió en el tope. El panorama cambió de forma brusca porque el oficialismo decidió aplicar la táctica de golpe por golpe.

Por instrucciones de arriba, el presidente de la comisión de Finanzas, Santiago Pauli de LLA, solicitó formalmente una reunión informativa para el próximo 2 de septiembre a las 13.30 con el fin de considerar una serie de expedientes vinculados a la creciente morosidad.

Esta estrategia de hacer uso de la comisión como «carnada» para que «piquen» los diputados dialoguistas apunta directamente a quitarle fuerza a la convocatoria del 9 de septiembre con el argumento de que la sesión carece de sentido, ya que uno de los temas ya estaría siendo debatido en comisión.

Desde la oposición remarcaron que «la trampa» radica en que la reunión de Finanzas será meramente informativa, sin la intención de emitir dictamen para llevar los proyectos al recinto. Además, como los expedientes sobre morosidad no tienen giro exclusivo a esa comisión, requieren el aval de otros cuerpos para su aprobación por mayoría simple.

Ante esto, la estrategia opositora de cara a la sesión del 9 de septiembre consiste en aprobar el emplazamiento a las comisiones involucradas para que trabajen en un plenario conjunto, acelerando así la emisión de dictámenes y reduciendo los plazos del tratamiento legislativo.

Los diputados que son claves para una definición

Cerca de 20 diputados, vinculados a fuerzas provinciales, serán claves para determinar si la sesión próxima acabará con quórum o no.

Esta ventana que se abre sale de las bancadas de Provincias Unidas, Argentina Federal, Independencia (Tucumán), Elijo Catamarca y La Neuquinidad.

En el caso de Argentina Federal (nueve integrantes) y Elijo Catamarca (tres miembros), el oficialismo tendrá que hacer un esfuerzo mayor si quiere borrarlos de la foto de la «oposición unida», ya que sus presidentes, Oscar Herrera Ahuad y Sebastián Nóblega, firmaron el pedido de sesión especial. Si estos bloques dieran marcha atrás ante las presiones libertarias, pagarían un costo político mucho más alto que el de aquellos legisladores que no estamparon su rúbrica en la solicitud.

Por su parte, Lourdes Arrieta, Jorge Ávila, Sergio Capozzi, José Núñez, Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán son algunos de los diputados de Provincias Unidas que siempre se muestran predispuestos a ser persuadidos por el oficialismo. Lo mismo se repite con Karina Maureira de La Neuquinidad y los diputados de Independencia.

Con información de Noticias Argentinas