Saloniti abrió el año legislativo: prometió más pavimento y obras para San Martín de los Andes

El intendente de la ciudad de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, inauguró el periodo ordinario de sesiones en el Concejo Deliberante e hizo un balance de su gestión. Confirmó la pavimentación de calles en El Arenal, Chacra 4 y Los Radales y destacó el trabajo con el gobierno provincial en materia de viviendas, y para obras en los barrios Cantera y Aitue.

El jefe comunal transita su séptimo año al frente del municipio.

Anunció que en septiembre presentará el proyecto de Código de Planeamiento Urbano.

Manifestó que el ejido de la ciudad tiene 180 kilómetros de calles de ripio, 35 kilómetros de acequias y medio centenar de microbasurales permanentes, «que algunos vecinos generan apenas terminan de limpiarse».

«La recolección mensual es, en promedio, de 1.000 toneladas y, en temporada alta, 1.700 toneladas. Esta temporada se trabajó enormemente. Somos un municipio que realiza recolección todos los días. Necesitamos ayuda de la sociedad con los microbasurales y con el reciclado», afirmó.

Recordó la reciente incorporación de un camión compactador y de dos camionetas para prestar el servicio de recolección. «Para diversas áreas, en lo que va de mi gestión compramos 23 vehículos nuevos, entre camiones, camionetas y otros equipos. Y este año queremos comprar más porque lo vamos a necesitar. Mi idea es dejarle a la próxima gestión la mayor cantidad de vehículos nuevos», señaló.

Sostuvo: «tenemos 510.000 metros cuadrados de Espacios Verde, distribuidos en bordes de ruta, Espacios Verde urbanos y rotondas, unos 45.000 ejemplares arbóreos, de los cuales 5.500 se encuentran en el casco céntrico. Estos datos permiten dimensionar la magnitud territorial operativa, a la que se suma ahora el área del Parque Lineal Pocahullo».

En materia de mantenimiento escolar, el intendente indicó: «hicimos todo el procedimiento de concursos y licitaciones para ampliar el CPEN 13 y la Escuela N° 33 de Quina Quina, obras que ya están en ejecución». También se refirió a que «el municipio se puso a disposición para acompañar al Ministerio de Educación y a las familias de la Escuela 313. Mientras se hace la obra, la delegación de Vega Centro y la Pichi Rayen están a disposición».

Saloniti enfatizó en las tareas de mejoramiento del cementerio municipal, que incluyó el trabajo complejo sobre árboles antiguos y de gran tamaño.

Entre los barrios, hizo especial mención a Chacra 4. “Estuve con los vecinos la semana anterior y ahí anunciamos que vamos a empezar a pavimentar”, aseguró. También se pondrá en valor la plaza Fontanive. “Vamos a poner la energía en Chacra 4 porque el barrio se lo merece”, planteó.

En el cierre de su presentación, el intendente dijoque el próximo jueves 5 de marzo, cuando se cumpla un nuevo aniversario del accidente del colectivo que regresaba del cerro Chapelco, la ceremonia se realizará en el sitio histórico, que está siendo reacondicionado para dotarlo de más seguridad.

“Los familiares nos lo habían pedido. Con empleados municipales estamos trabajando en la platea, donde está la placa, y vamos a poner unos asientos y vamos a poner una baranda para que los familiares recuerden a sus fallecidos lo hagan en un lugar seguro”, remarcó.