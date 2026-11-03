Elecciones 2027: ante los dichos de Cristina Kirchner, el gobierno de Kicillof aseguró que el candidato lo definirá el peronismo

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires ratificó este lunes el esquema de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para definir las postulaciones del próximo año. Esta postura oficial se conoció luego de que la expresidenta Cristina Kirchner abriera la puerta a una nueva postulación en una reciente entrevista internacional.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, fue el encargado de transmitir la postura del espacio en medio de las tensiones internas que atraviesa el peronismo. El funcionario sostuvo que este no era el momento de hablar de candidaturas y remarcó que las discusiones electorales se darán en el transcurso del año próximo.

Las declaraciones del funcionario surgen pocos días después de que el gobernador Axel Kicillof respaldara públicamente el mecanismo de competencia en su visita a la provincia de Jujuy. Dicho posicionamiento también había sido analizado previamente durante los encuentros que el mandatario mantuvo con los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro y con los gobernadores provinciales.

En paralelo, sectores internos nucleados en La Cámpora cuestionaron con dureza la estrategia adoptada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Los legisladores de ese espacio político calificaron la jugada como un desafío innecesario a la conducción tradicional y exigieron mayor alineamiento partidario.

Ante estos cuestionamientos, Bianco restó dramatismo a las críticas y aseguró que Kicillof solo reiteró lo conversado en las mesas de trabajo del sector. El ministro enfatizó que no existen motivos reales para generar malestar dentro de la fuerza política por posturas que ya se habían planteado previamente.

La puja por el control partidario y las reglas electorales

La tensión interna tendrá un nuevo capítulo este próximo miércoles cuando el Consejo Provincial del Partido Justicialista bonaerense se reúna en la ciudad de La Plata. El encuentro convocado formalmente por la apoderada partidaria buscará poner en marcha los preparativos para el próximo Congreso provincial del justicialismo.

Hasta el momento, las negociaciones entre los diferentes sectores no lograron destrabar la distribución de lugares estratégicos dentro de la Junta Electoral y la Junta Directiva. El sector que responde al gobernador reclama una representación proporcional mayor acorde a su peso territorial y a la conducción actual del partido.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, insistió en las PASO. Foto; NA.

Por su parte, los intendentes bonaerenses aliados al mandatario provincial insistieron además en la necesidad de revisar la normativa vigente que limita las reelecciones indefinidas. Si bien el tema figura en las conversaciones informales del oficialismo, todavía no se confirmó si se tratará formalmente en el cónclave partidario.

Cuál es el escenario hacia 2027 y la definición del candidato

El debate por las reglas de juego electorales expone las diferentes visiones que conviven actualmente en el interior del arco político opositor. Mientras algunos sectores prefieren postergar las definiciones estratégicas, el lado de Kicillof insiste en que la participación ciudadana es la herramienta más saludable.

El propio ministro de Gobierno ratificó que el espacio político tendrá su propia oferta electoral consolidada para competir en los comicios. Según explicaron desde la gobernación, el objetivo final es garantizar que las bases del movimiento sean las encargadas de ordenar las candidaturas presidenciales y provinciales.

De esta manera, el peronismo ingresa en una etapa de definiciones clave donde conviven la estrategia electoral, la negociación territorial y las aspiraciones de liderazgo nacional. Las próximas semanas serán determinantes para saber si las distintas facciones logran encauzar sus diferencias antes de formalizar la contienda.