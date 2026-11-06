Se debate el presupuesto 2027 de Roca en audiencia pública: ¿Cuántos expositores habrá?

Este viernes se realizará una audiencia pública para debatir el presupuesto 2027 de Roca. Desde las 20:00, el Concejo Deliberante convoca a toda la comunidad a ser parte de esta instancia previa a la votación.

La audiencia tendrá un carácter no vinculante, es decir, la decisión final del ejecutivo no estará condicionada por la opinión ciudadana. Quienes quisieran tener la palabra, tenían tiempo de anotarse hasta hoy a las 12:00. En total, cinco personas se inscribieron y formarán parte de la intervención oral. Según pudo conocer RIO NEGRO, la mayoría serían de la Libertad Avanza, aunque no trascendieron los nombres y tampoco los temas que tratarán. Aunque todos los oradores deberán referirse estrictamente a todo lo que respecta al presupuesto.

Para participar de esta reunión, los participantes debieron cumplir diversos requisitos. Según la ordenanza municipal 3060, las personas deben tener su domicilio en la ciudad y estar libres de deuda con el Municipio de Roca. Además, se tiene que presentar las últimas tres actas de votación en las elecciones municipales.

Cada uno de los expositores inicialmente tendrá un tiempo de 10 minutos para hablar. De igual manera, este número podrá extenderse según cómo se organice esta instancia. En cuanto a los intercambios, el público presente no podrá hacer preguntas directamente a los participantes. Las autoridades de la audiencia decidirán cuáles consultas podrán realizarse.

Con respecto a años anteriores, en 2025 hubo un solo expositor. En cambio para la audiencia de 2024, 11 inscriptos firmaron una cifra récord.

Cabe aclarar que todavía hay tiempo para entregar presentaciones por escrito, tanto anteriores como posteriores a la audiencia. El tiempo límite para hacerlo será hasta el 16 de noviembre a las 12:00. Según el artículo 72. el proceso dicta que luego de esta audiencia, la próxima instancia será la votación final, que se dará en una sesión extraordinaria, todavía sin fecha confirmada.

Esta audiencia llega en un momento delicado para la Municipalidad de Roca. Este jueves, María Emilia Soria terminó de pagar los sueldos de octubre para los trabajadores municipales luego de hacerlo en dos partes. Además, se conoció que el pago se concretó después de un adelanto de la coparticipación por parte del gobierno provincial, con un monto final de $800 millones.

El presupuesto que presentó la intendenta Soria

El pasado 31 de agosto, la intendenta María Emilia Soria presentó el presupuesto 2027 con un aumento del 21,64%, con respecto al año anterior. El principal protagonista de esta propuesta fue la obra pública, además de reforzar las políticas de desarrollo social y avanzar con la extensión de servicios básicos en distintos barrios.

En total, el proyecto para el próximo año será de $148.609.780.000, contando los recursos y gastos. Por otro parte, los ingresos están previstos en $119.462,7 millones de recursos corrientes, $6.700 millones de recursos de capital y $22.410,08 millones de financiamiento externo.

En cuanto a las erogaciones, se proyectan $102.128,5 millones en gastos corrientes, $40.864,27 millones destinados a gastos de capital y $5.617 millones en aplicaciones financieras.

El presupuesto asigna $38.559 millones a obra pública, un 11,12% más que lo invertido en 2026. También se proyecta un Plan de Repavimentación con más de $8.172 millones, una inversión cinco veces superior a la del último año.