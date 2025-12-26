Seguridad en Viedma: Río Negro sumó cámaras con IA en la Ruta 3, con vigilancia especial en los puentes

El Gobierno de Río Negro reforzó el anillo de seguridad digital en Viedma con la incorporación de nuevas cámaras equipadas con inteligencia artificial (IA). El Ministerio de Seguridad avanzó con la instalación de dispositivos en los accesos a Viedma, específicamente sobre la Ruta Nacional 3, con el objetivo de monitorear en tiempo real el flujo vehicular y detectar situaciones de riesgo sin interrumpir el tránsito.

La tecnología, implementada por la empresa estatal ALTEC, permite identificar cada rodado que ingresa a la ciudad registrando su patente y características específicas. Estos datos se cruzan automáticamente con las bases de datos del 911 RN Emergencias, acelerando la detección de vehículos con pedido de secuestro o involucrados en situaciones sospechosas.

Alerta automática en los puentes de Río Negro

Estas nuevas unidades se suman a las colocadas durante la primera semana de diciembre en la zona de los puentes que unen Viedma con Carmen de Patagones. En ese sector, la tecnología tiene un uso dual: además del control vehicular, se instaló una cámara especial para el seguimiento de peatones.

Este dispositivo cuenta con un algoritmo diseñado para prevenir intentos de suicidio: el sistema detecta si una persona que ingresa caminando permanece detenida más de un minuto en los laterales del puente. Ante esa conducta, emite una alerta automática al centro de monitoreo para que los operadores envíen asistencia inmediata.

El plan del Ejecutivo es extender esta red de vigilancia inteligente a las principales rutas y ciudades con alto flujo vehicular de la provincia, buscando agilizar la prevención del delito mediante el uso de tecnología que asiste a los operadores del 911.