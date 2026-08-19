Senado: los aliados del oficialismo se endurecen y se dilata el tratamiento de la agenda de Milei

La Libertad Avanza no consigue reabrir el recinto del Senado tras el traumático episodio de la Ley Tierras. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, no consiguió apoyo para sesionar esta semana y también se le complica hacerlo la próxima. Los bloques aliados se endurecieron y empezaron a cotizar más alto su acompañamiento a las leyes del Gobierno. El clima en la Cámara alta quedó completamente enrarecido.

El oficialismo postergó el dictamen de uno de los principales proyectos económicos de Javier Milei, el Súper RIGI, que busca atraer inversiones superiores a USD 1.000 millones en Inteligencia Artificial y otras “industrias del futuro”. El debate se reanudó este miércoles en comisiones y estaba prevista la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para saldar dudas de los dialoguistas, pero el funcionario postergó su presentación.

Los aliados ya no quieren ceder su firma tan fácilmente y podrían forzar modificaciones, por lo que el proyecto volvería a la Cámara de Diputados y se retrasaría su sanción. Entre los puntos que generan dudas figuran la protección del medioambiente, la garantía de que se contraten proveedores locales y de que las inversiones en Innovación y Desarrollo (I+D), que tendrán un trato diferencial, se realicen efectivamente en Argentina.

Sin el dictamen del Súper RIGI, Bullrich se queda sin un tema fuerte para ir a una sesión. El único proyecto con dictamen para ser tratado, pero que no genera entusiasmo, es la Ley Hojarasca del ministro Federico Sturzenegger, quien quedó desprestigiado en el Senado por el fracaso de la ley de propiedad privada. También se acumularon pliegos judiciales, aunque no alcanzarían por sí solos para movilizar una sesión.

Los senadores también pueden encontrar otra excusa para no sesionar la semana próxima: el Aeroparque Jorge Newbery permanecerá cerrado entre el martes y el jueves por obras de mantenimiento de pistas. Aunque no se cancelarán vuelos (habrá reprogramaciones y algunos se derivarán al Aeropuerto de Ezeiza), podrían aducir complicaciones de movilidad.

Del amplio abanico de proyectos que se encuentran en el Senado, ninguno ha tenido avances concretos: desde iniciativas como la derogación del etiquetado frontal de alimentos, la prevención de la ludopatía y la reforma de Salud Mental, hasta la reforma electoral, el Súper RIGI, los recortes en subsidios al gas en las Zonas Frías y la nueva Ley de Sociedades.

La reforma societaria de Sturzenegger se está analizando con especialistas, pero no hay acuerdo para dictaminar en lo inmediato. El punto saliente de ese proyecto, y el que despierta las mayores dudas, es la creación de las sociedades automatizadas, es decir, manejadas por algoritmos o sistemas de Inteligencia Artificial en lugar de humanos.

La reforma electoral para eliminar las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) está completamente estancada. “Conversaciones hay, pero son todas inconducentes”, sentenció un senador aliado que tiene trato cotidiano con Bullrich. En ese sentido, admitió que “todas las opciones están abiertas” y que no hay consenso ni siguiera dentro de los propios bloques.

Tampoco hay garantías de que avance la Ley de Zonas Frías, que ya lleva tres meses trabada. Si bien el Gobierno nacional negoció con gobernadores del Norte por las Zonas Cálidas (subsidios a la tarifa eléctrica) y dice haber llegado a un acuerdo para podar los subsidios al gas, Bullrich no lo ve con buenos ojos porque teme que acordar con un sector le haga perder el apoyo de otro, y así se compliquen futuras leyes.

El ejemplo más paradigmático es el de Mendoza. Esa provincia votó a favor del proyecto en Diputados, pero quitó apoyo en el Senado, donde uno de sus representantes es el exgobernador Rodolfo Suárez. El senador radical, junto con su par Mariana Juri, representan dos votos clave de la UCR que podrían alejarse de La Libertad Avanza si los ignoran en Zonas Frías.

Bullrich no desconoce la compleja realidad de la Cámara alta y optó por empezar a abrir el juego a los aliados, para que la agenda parlamentaria no solo se limite a los proyectos de Milei. Por caso, este miércoles comenzaron a debatirse proyectos de la salteña Flavia Royón y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut para regular los mercados de carbono (sistemas en los que se compran y venden créditos que representan una determinada cantidad de emisiones).

Corresponsalía Buenos Aires.