Sesión especial en Diputados: la oposición convocó para tratar dos vetos de Javier Milei el próximo miércoles

Esta semana Javier Milei firmó los decretos para vetar las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica. La oposición convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para rechazar los vetos del presidente, en una jornada que se aguarda una gran marcha de las universidades y trabajadores del hospital Garrahan en el Congreso.

La cita será el próximo miércoles 17 de septiembre a partir de las 13. La sesión especial fue convocada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica.

Esta convocatoria será la primera iniciativa de la oposición tras la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses.

En la misma jornada se espera una gran movilización por parte de las universidades, a la que se sumarán los residentes del hospital Garrahan para pedir el respaldo de ambas normas.

Cómo será el temario en la sesión especial del próximo miércoles

El primer debate que se aguarda en la Cámara baja será la Emergencia Pediátrica, cuyo proyecto surgió a partir del conflicto entre el gobierno de Javier Milei y los trabajadores del hospital Garrahan.

La ley (que asigna un presupuesto inmediato y prioritario para insumos, medicamentos e infraestructura, y recompone salarios de médicos y residentes) fue aprobada por dos tercios.

Hubo 159 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones, pero una cantidad de ausentes mayor a la del financiamiento universitario (26). En caso de mantener la misma proporción de votos, el veto de Milei se caerá.

El temario seguirá con la insistencia a la Ley de Financiamiento Universitario. El veto está en la cuerda floja. El rechazo va desde el kirchnerismo y la izquierda hasta la UCR y el espacio Provincias Unidas, donde habita el gobernador cordobés Martín Llaryora.

En la votación original, el proyecto universitario (que busca actualizar gastos de funcionamiento y salarios) ya recibió los dos tercios que se necesitarían para voltear al veto. Hubo 158 votos afirmativos, 75 negativos, 5 abstenciones y 18 ausentes. En estos últimos dos grupos es donde se pone la lupa, porque pueden torcer la balanza para uno u otro lado.

Además, la oposición tratará de avanzar en la iniciativa que impone restricciones en el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) al Poder Ejecutivo, una herramienta clave en la gestión libertaria.

Buscarán emplazar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Nicolás Mayoraz (LLA), a que se dictamine antes de fin de mes, para luego votarlo en el recinto. La oposición sólo necesitará una mayoría simple para convertirla en ley.

Por otra parte, también hay posibilidades de que se emplace un pedido de informe a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la tragedia por las muertes por fentanilo contaminado.