«Si Rolando Figueroa me necesita, estaré acompañándolo desde el Ejecutivo», aseguró Lucas Castelli

El triunfo de Rolando Figueroa, diputado nacional por el MPN y gobernador electo de Neuquén por Comunidad, despertó la incógnita sobre cómo estará compuesto su gabinete. Si bien aún quedan casi ocho meses para conformar el equipo de trabajo, quienes participaron de la alianza ya se apuntan para ser tenidos en cuenta.

«Si me necesita en la Legislatura seguiré estando en la Legislatura y si, después del 10 de diciembre, me necesita estaré acompañándolo desde el Ejecutivo», aseguró el diputado provincial por Avanzar, Lucas Castelli, que logró renovar su banca tras la votación del domingo. De todas maneras, en diálogo con RÍO NEGRO RADIO remarcó: «Siempre trabajé para que Rolando sea gobernador, acompañando desde distintos lugares, y lo voy a seguir haciendo desde donde me necesite».

Pero hasta entonces, Castelli estará enfocado en la gestión legislativa que le queda por delante. «Estuvimos con una Legislatura frenada por la campaña y ya estoy retomando la actividad nuevamente, sobre todo, pensando y viendo cómo vamos a trabajar de cara a los próximos 4 años que nos quedan, que nos ha dado la voluntad popular», afirmó. Contó que están preparando «una ley muy grande en base a la formación de Vaca Muerta que se viene para los próximos años».

«Le dimos una muestra a la República Argetina»

«Hemos logrado un gran equipo comandado por Rolo, con nueve fuerzas políticas con diferencias, pero con un objetivo común; revertir la situación en la provincia». Para Castelli, fueron esas distintas miradas y, las «necesidad de un cambio», lo que motivó la salida del MPN en la gobernación de Neuquén.

«Le dimos una muestra a la República Argentina que en la diversidad se pueden generar propuestas de gobierno muy ricas», afirmó y recordó: «En Avanzar, somos precursores de la pluralidad. Estoy yo que vengo del quiroguismo y está Ana Servidio, que viene del Frente de Todos, nieta de Antonio Cafiero».

Aunque puede ser una tarea compleja ensamblar las diferentes posturas, Castelli está seguro de que Figueroa es el «líder» ideal para ello, «con experiencia», tras llevar a delante dos intendencias y ser vicegobernador de Neuquén por cuatro años. Él y su equipo tendrán la «enorme responsabilidad» de gestionar el «cambio en la administración provincial» que demanda la ciudadanía.

«La receta a nivel provincial estaba agotada. Un presupuesto que reparte el 25% en educación, el 15% en salud, el 6% en seguridad. Y tenemos inseguridad, los hospitales están caídos y las esculas no abren», aseveró Castelli.

