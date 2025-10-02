Un fallo histórico en Allen: la Justicia declaró ilegal el cobro de tasas municipales a un barrio

El juzgado concluyó que la Municipalidad de Allen no presta los servicios que justificarían el cobro de las tasas. (Foto: Juan Thomes)

La Municipalidad de Allen recibió un nuevo revés judicial, el Juzgado Contencioso Administrativo de Roca declaró inconstitucional el cobro de tasas en la Colonia 12 de Octubre. El tribunal concluyó que el municipio, a cargo de Marcelo Román, «no presta de forma plena, continua ni proporcional los servicios que justificarían el cobro de las tasas».

La acción había sido impulsada por la Asociación Civil Árbol Río Negro, que denunció que en el predio habitado por decenas de familias no se brindan prestaciones básicas.

El juez coincidió con ese planteo y concluyó que Allen no brinda de forma plena ni proporcional los servicios que justificarían el cobro de tributos. Solo una fracción del predio, conocida como “Toma 14 de Enero”, tiene algún nivel de cobertura, aunque de manera parcial.

Para el magistrado, esa situación no alcanza para sostener la legalidad de las tasas. “La prestación debe ser continua, permanente, regular y accesible” y agregó que «el precio que los ciudadanos pagan por ellos debe ser justo y proporcional».

El fallo también advirtió que la ocupación de las familias en el predio es irregular y contraria a ordenanzas locales. Sin embargo, aclaró que esta condición «no justifica la falta de servicios», ya que el acceso a los mismos constituye un mandato constitucional.

Además, remarcó que el cobro pretendido por la Municipalidad de Allen «no cumple con los parámetros establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ni por el Superior Tribunal de Justicia provincial respecto de las tasas municipales«.

La sentencia abarca el cobro de tasas de Vialidad Rural, Servicios Retributivos e Inspección de Baldíos.

Una protectora de animales intimó al municipio de Allen

La Asociación Civil Protectora de Animales de Allen intimó por medio de una carta documento al intendente de Allen, Marcelo Román a regularizar los fondos correspondientes a los aportes voluntarios que los contribuyentes realizan a través de sus boletas municipales desde mayo.

Según lo que establece la carta documento, la protectora intimó «a un plazo perentorio e improrrogable de cinco días a partir de recibida la misma, se nos acrediten los fondos retenidos de los importes pendientes abonados por los contribuyentes desde el mes de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2025, de acuerdo con el artículo 5 según lo establecido en la Ordenanza Municipal 059/2023″.

La protectora señaló que la falta de acreditación ha ocasionado «un gran perjuicio a la Asociación e imposibilidad de poder cumplir con los compromisos asumidos con profesionales de la salud de nuestras mascotas». Además, remarcó la importancia de estas erogaciones para el organismo, «representan un porcentaje alto en los gastos de la institución y ponen en peligro la continuidad de la finalidad de dicha institución».