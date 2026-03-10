Diego Valenzuela finalmente no presidirá la Agencia de Migraciones y Alejandra Monteoliva decidirá la estructura

Luego de meses de dilación, finalmente el intendente de Tres de Febrero en uso de licencia, Diego Valenzuela no asumirá al frente de la Agencia de Migraciones como estaba previsto. Había resistencia de un sector de la ministra Alejandra Monteoliva, por lo que no se sumará al Gobierno nacional.

Desde el entorno del actual senador bonaerense revelaron que el legislador asumirá a su banca y se concentrará en el trabajo en la provincia de Buenos Aires. “Prioridad bonaerense. Mucho por hacer en la provincia”, dijeron a Noticias Argentinas.

«No es la persona idónea»: dijeron desde Casa Rosada

“No es la persona idónea”, argumentó una fuente de Casa Rosada, luego de la determinación que maduró la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Lo cierto es que tras un extenso debate, y de la resistencia de un sector de la administración libertaria, particularmente de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se resolvió no darle lugar a la anunciada designación.

Hasta entonces, desde la cartera remarcaban que pese al anuncio de la exfuncionaria Patricia Bullrich, la política migratoria funciona incluso sin la puesta en marcha de la dirección. Se trata de una de las claves que configuran el perfil de Monteoliva, que impulsa el endurecimiento de los controles en las fronteras.

Una agencia presentada en 2025

Tras su anuncio, a cargo de la actual jefa de bloque de LLA en el Senado, la Agencia de Seguridad Migratoria fue pensada como organismo descentralizado, con un cuerpo policial propio. Sin embargo, por decisión de la ministra, la estructura que dependerá de la cartera será “descentrada”.

La próxima semana el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunirá con la ministra para designar el nombre de quien se hará cargo de la Agencia que profundizará la política migratoria del país.

