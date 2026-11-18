La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, celebró este miércoles la firma del dictamen favorable al proyecto de reforma electoral que suspende las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027. El acuerdo se alcanzó luego de que el oficialismo aceptara retirar el artículo que habilitaba las listas colectoras, uno de los puntos que generaba diferencias con bloques aliados.

«Chau a la veda electoral»: el mensaje de Bullrich tras el dictamen

«Con diálogo entre los distintos partidos, logramos consensuar un dictamen para avanzar en la discusión de la Reforma Política: Sin PASO; Sin colectoras; Con Ficha Limpia: Se reducen 50 por ciento los espacios cedidos de publicidad», publicó Bullrich en su cuenta de la red social X.

Además, la legisladora destacó otro de los cambios incluidos en la iniciativa: «Chau a la veda electoral: no se limita hablar a candidatos ni se frena la actividad de espectáculos y gastronómicos».

La eliminación de las colectoras fue clave para destrabar las negociaciones. El mecanismo de adhesiones había generado rechazo en el PRO y en otros senadores, entre ellos la cordobesa Alejandra Vigo, por lo que no contaba con los votos necesarios para avanzar. Finalmente, La Libertad Avanza y sus aliados del radicalismo acordaron retirarlo.

Con esa modificación, el oficialismo consiguió un dictamen favorable con 11 firmas y podrá llevar el proyecto al recinto la próxima semana. La suspensión de las PASO constituye el principal objetivo de la reforma electoral impulsada por el Gobierno.

En el oficialismo confían en reunir entre 38 y 40 votos para aprobar la iniciativa en el Senado. Si obtiene media sanción, el proyecto deberá pasar a la Cámara de Diputados, donde el Gobierno espera convertirlo en ley durante la primera semana de diciembre.