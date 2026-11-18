Buscan a un hombre que cayó al canal principal de riego en Cinco Saltos
Un amplio operativo se desplegó en cercanías del Puente Blumetti, con participación de efectivos policiales, Bomberos y Defensa Civil. Las tareas de búsqueda continuarán este jueves.
Un amplio operativo de búsqueda se desplegó este miércoles por la tarde en Cinco Saltos para localizar a un hombre que habría caído al canal principal de riego, en cercanías del sector conocido como Puente Blumetti.
Buscan a un hombre en el canal principal de Cinco Saltos
El procedimiento comenzó luego de que las autoridades recibieran una alerta sobre una persona que había ingresado al cauce de agua. A partir de esa comunicación, efectivos de distintas dependencias policiales y equipos de emergencia iniciaron un rastrillaje en la zona.
Del operativo participaron integrantes de las comisarías 7° y 43°, la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), la Brigada Rural, Defensa Civil y personal de Bomberos.
Los equipos recorrieron los caminos linderos al canal y distintos sectores de compuertas para intentar dar con el hombre.
Según se informó, las tareas de búsqueda continuarán durante este jueves.
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