Amplio operativo para encontrar a un hombre en el canal de Cinco Saltos. Foto: gentileza

Un amplio operativo de búsqueda se desplegó este miércoles por la tarde en Cinco Saltos para localizar a un hombre que habría caído al canal principal de riego, en cercanías del sector conocido como Puente Blumetti.

Buscan a un hombre en el canal principal de Cinco Saltos

El procedimiento comenzó luego de que las autoridades recibieran una alerta sobre una persona que había ingresado al cauce de agua. A partir de esa comunicación, efectivos de distintas dependencias policiales y equipos de emergencia iniciaron un rastrillaje en la zona.

Del operativo participaron integrantes de las comisarías 7° y 43°, la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), la Brigada Rural, Defensa Civil y personal de Bomberos.

Los equipos recorrieron los caminos linderos al canal y distintos sectores de compuertas para intentar dar con el hombre.

Según se informó, las tareas de búsqueda continuarán durante este jueves.